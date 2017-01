Viele Briten werden Heidelberger

Heidelberg. In der Unistadt macht sich der Brexit mit steigenden Einbürgerungszahlen bemerkbar: Die Zahl der Menschen, die einen deutschen Pass erhalten haben, ist im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 Prozent gestiegen. Waren es 2015 noch 396 Einbürgerungen, so hat das Bürgeramt der Stadt Heidelberg im Jahr 2016 insgesamt 444 Urkunden ausgehändigt. Großen Anteil daran haben britische Antragstellende. 2016 sind insgesamt 44 Briten eingebürgert worden - in den Vorjahren hatten überhaupt keine britischen Staatsbürger Anträge gestellt.

Urkunden überreicht

Laut Stadt leben in Heidelberg aktuell 792 Britinnen und Briten. Seit Januar 2016 bis heute haben 46 britische Staatsbürger die Einbürgerung beantragt. 44 von ihnen sind bereits Heidelberger. Nach dem Referendum am 23. Juni 2016 hatten sich geschätzt 150 britische Staatsbürger telefonisch nach den Modalitäten für eine Einbürgerung erkundigt - und die Nachfrage reiße nicht ab.

Bürgermeister Wolfgang Erichson überreichte jetzt die Einbürgerungsurkunden an das britischstämmige Ehepaar Nicola Christina Hewgill und Michael Charles Lincoln sowie an Sara Kashlan, die bis dato die syrische Staatsangehörigkeit hatte. zg/sin