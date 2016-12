Auseinandersetzung in Heidelberg-Bergheim:

Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung in dem Musikclub "Nachtschicht" im Stadtteil Bergheim in Heidelberg sind am Freitagmorgen vier Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll bei dem Streit gegen 4:45 Uhr auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Alle Beteiligten Personen wurden nach einer notärztlichen Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sich der Täter auf der Flucht, es wird mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben Ermittlungen aufgenommen. (pol/ben)