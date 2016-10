Vom Spiel zur Kreativität

Über ein kleines Waschbecken im Badezimmer der Atelierräume gebückt, wäscht Eyal Pinkas mit Handseife über kaltem Wasser zwei kleine Gläser aus. "Ich hoffe, es stört nicht", sagt er verlegen über seine Schulter, ehe er flotten Ganges zurück in sein Büro huscht und türkischen Kaffee in die beiden ausgespülten Gläser aufgießt. "Gehen wir in mein Atelier, aber es ist genauso chaotisch wie mein Büro."

Farben auf großen Plakaten

Es gibt aufgeweckte Chaoten und träge Chaoten. Eyal Pinkas zählt zu ersteren, sympathischen und lebensbejahenden Menschen, für die Ordnung und Kontrolle zweitrangig sind, die aber trotzdem eine Vorstellung von dem haben, was sie wollen und darauf hinarbeiten. Und auch, wenn in seinem Atelier in etwa die gleichen kalten Herbsttemperaturen herrschen wie dieser Tage draußen, fallen die Farben ins Auge und die großen Plakate, auf denen seine Werke abgedruckt sind. Nichts scheint einen festen Platz zu haben; der Raum wirkt sympathisch, man fühlt sich wie in einem Labor oder in einem Kinderzimmer.

Eyal Pinkas Eyal Pinkas wurde am 20. April 1980 in Haifa (Israel) geboren. Er absolvierte seine Berufsausbildung zum Fotografen an der Rietvald Academy in Amsterdam. Dann hängte er einen Meister in Fotografie an der Bezalel Academy, Tel Aviv, an. Pinkas ist verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in Heidelberg. Eine Ausstellung mit seinen Werken ist in der Galerie Tudox (Eisabethstraße 17) vom 2. bis 27. November zu sehen.

Die Schule in Israel beendet. Drei Jahre Militärdienst. Studium in Amsterdam und Tel Aviv. Umzug nach Heidelberg mit seiner jungen Familie. Und in jeder Phase spielte die Fotografie die Hauptrolle. Eyal Pinkas ist Fotograf und definiert sich durch Spaß an seiner Arbeit. "Es gibt zwei Sachen, ein Konzept und kein Konzept - aber es passiert immer etwas!"

Dieser Grundsatz verrät seine Experimentierfreudigkeit und seinen Hang zum Spiel, wenn er arbeitet. Es ist diese Überzeugung, die ihn gleichzeitig durch sein Leben getragen hat. Ein Beispiel aus dem Alltag: Wie bei vielen Künstlern heutzutage spielen Gewerbeaufträge aus der Privatwirtschaft eine wichtige Rolle bei der Finanzierung des Lebensunterhalts. Pinkas schießt Bilder für Architektenbüros. Keine Sekunde denkt er daran, diese Arbeit als eine Bürde für sein kreatives Potenzial zu sehen. Auch hier gilt sein einfaches Konzept: Nur spielend kommt man hier voran. Erst durch diese Philosophie konnte er in Heidelberg Fuß fassen. Er war zuvor fünf Jahre in der Heimat in Tel Aviv, von dort vermisst er nicht nur das Essen. Dort kam sein erster Sohn Anton zur Welt. Am Goethe-Institut Tel Aviv nahm er Deutschkurse, weil er mit seiner deutschen Frau aus Gewohnheit nur Englisch spricht. Und 2014, mit 34 Jahren, fiel die Entscheidung, noch einmal von vorne zu beginnen, in ein für ihn fremdes Land zu reisen, um dort zu leben und zu arbeiten. Das geht nur spielerisch.

Nun muss man erwähnen, dass ein Fotograf keine Acht-Stunden-Schichten klopft und mit einem sicheren Monatsgehalt jeden Abend um 18 Uhr die Füße hochlegen kann. Der Erfolg des Fotografen ist abhängig von seinem Netzwerk aus Galerien, Grafikern, anderen Fotografen, Druckereien und Vertretern aus anderen Gewerben, die seine Arbeit in Anspruch nehmen wollen. In Israel hatte Eyal Pinkas ein solches Netzwerk; die Fotos von früheren Ausstellungen auf seiner Homepage tragen dessen Früchte. Aber in Deutschland, das wusste Pinkas von vorneherein, musste er neu beginnen, in Kinderschuhen. Und vor zwei Jahren kam ein gewichtiger Grund hinzu, ein Kind von seiner Arbeit zu ernähren.

Er ist sich der Selbstdisziplin bewusst, die er jede Minute an den Tag legen muss, wenn er morgens zu seinem Atelier in der Alten Feuerwache in Heidelberg radelt. Die erste Hürde zu einem neuen Netzwerk, die deutsche Sprache, hat er schonbravourös gemeistert. "Ich spiele einfach", lächelt er überzeugt. Über die Objekte, die er fotografiert, denkt er viel nach. Grundsätzlich gibt es einen großen Unterschied.

Buchprojekt für Kinder

Im alltäglichen Leben sind Objekte nur Hilfsmittel für einen bestimmten Zweck, in der Fotografie sind Objekte das Ziel. Für Kinder sind Objekte eine eigene Welt. Seine Inspiration kommt von überall, von Tschaikowsky bis Winnicot, und letztlich von seinen zwei Kindern: Sein erstes Buchprojekt überhaupt, "Herr Haus kommt nach Haus", widmete Pinkas dem Nachwuchs. Die beiden werden dafür sorgen, dass Pinkas sein spielerisches Element noch lange beibehält.