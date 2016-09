Von Debüt-Erzählung bis Tiefburg-Krimifestival

Es gibt die Heidelberger Literaturtage im Zirkuszelt auf dem Uniplatz, es gibt ein Literaturcamp sowie Lesungen in Bibliotheken, an der Uni und in gutsortierten Buchhandlungen - braucht es da noch einen Literaturherbst? "Ja", findet der Verein "Literaturnetz Heidelberg", dem Autoren und Verleger und Vertreter von Institutionen angehören. Ab morgen bieten sie an vier Tagen gut 30 Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Und möchten damit auch dem Unesco-Titel Literaturstadt weiteres Leben einhauchen.

"Unser Konzept hat einen soziokulturellen Hintergrund", erzählt Frank Barsch vom Organisationsteam des Literaturherbstes, der bereits zum zweiten Mal stattfindet. "Uns geht es nicht hauptsächlich darum, Literatur zu importieren", erklärt Barsch weiter. "Vielmehr soll die Heidelberger Literaturszene sich selbst zeigen und artikulieren können." Die Vorbereitungen hätten schon im November, direkt nach dem ersten Literaturherbst also, begonnen: "Wir laden Interessierte ein, die müssen sich dann freilich um einen Veranstalter bemühen." Die Veranstaltungen, zu denen meist freier Eintritt sei, könnten von jedem besucht werden und erhöben keinen bestimmten (Kunst-)Anspruch: "Jeder muss mit seinem Publikum arbeiten - da kann auch mal Gegensätzliches aufeinandertreffen."

Dabei entwickelten sich oft sehr lebendige Veranstaltungen, erinnert sich Barsch besonders an eine Veranstaltung mit Schülern des Hölderlin-Gymnasiums. Daraus sei ein "Local Monday" hervorgegangen: Einmal im Monat treffen sich die jungen Literaten im DAI und beschäftigen sich gerade mit Haikus, also japanischen Gedichten. Mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) ist indes auch ein sehr großer und kulturerfahrener Veranstalter mit im Boot. Dort wird am Donnerstag um 20 Uhr auch der Literaturherbst eröffnet. "100 Jahre Dada - 500 Jahre Prä-Dada" lautet das Motto, das viel Kreatives erwarten lässt. Galiani-Verleger Wolfgang Hörner, "Lyriklüstling" Tobias Roth und "Bühnenberserker" Peter Wawerzinek wollen einen "Schweinsgalopp durch die Literaturgeschichte" unternehmen. An drei Tagen gibt es im DAI zudem eine Bücherausstellung Heidelberger Verlage.

Finanzieren muss sich der Literaturherbst durch ehrenamtliches Engagement. Das Kulturamt der Stadt hat 5000 Euro bereitgestellt - das deckt genau die Werbekosten.

Neben klassischen Lesungen gibt es Ausstellungen, Poetry Slam und Performances. "Vielfalt in der Auszeit - der Stoff, aus dem unsere Geschichten sind" heißt es am Donnerstag um 18 Uhr im Café Auszeit am Neuenheimer Marktplatz. Sechs Autorinnen des hd-Textsalons zeigen, wie sie Geschichten schreiben.

Lustig wird es bestimmt am Freitag von 10 bis 11.30 Uhr, wenn Erziehungs-Ratgeber Stephan Valentin Mädchen und Jungen der Heiligenberg-Schule erklärt, wie man ein Buch schreibt.

Mit dem ersten Krimifestival hat sich gleich ein neues kleines Festival in den Literaturherbst integriert. Am Freitag und Samstag gibt es im Hof der Tiefburg um 18 und um 20 Uhr Lesungen von Marcus Imbsweiler, Marlene Bach und Arnim Töpel. In diesem Fall muss Eintritt bezahlt werden - der Vorverkauf läuft über die Bücherstube an der Tiefburg.