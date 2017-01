Von der Bedeutung des (all)täglichen Waschlappens

Heidelberg. Pflege findet vor allem zwischen Menschen statt. Doch auch Dinge - vom Schnabelbecher bis zum Kleiderschutz - haben ihre Bedeutung. Sie drücken Wissen über Pflege aus und geben gesellschaftlichen Vorstellungen Form. Andere Dinge, zum Beispiel technische Entwicklungen, sollen das Leben im Alter oder Pflegetätigkeiten erleichtern. Mit diesen Aspekten und vielen weiteren beschäftigen sich Forscher des Instituts für Gerontologie an der Heidelberger Universität. Seit dem Wintersemester bildet das Institut in Bachelor und Masterstudiengängen zudem Lehramtstudenten für Berufsschulen im Bereich Pflege aus.

Ein aktuelles Forschungsprojekt heißt "Die Pflege der Dinge - die Bedeutung von Objekten in Geschichte und gegenwärtiger Praxis der Pflege". Es ist eine Kooperation mit dem Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité, des Fachgebiets Pflegewissenschaft der Universität Osnabrück und dem Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim, die vom Bundesforschungsministerium drei Jahre lang gefördert wird. Ende Januar werden in Heidelberg bei einer öffentlichen Tagung Ergebnisse präsentiert.

In Seniorenheim einquartiert

Institut und Tagung Das Institut für Gerontologie (Bergheimer Straße 20) ist 1986 von der früheren Bundesfamilienministerin Ursula Lehr gegründet worden. Es steht seit 1997 unter der Leitung von Professor Andreas Kruse. Infos: www.gero.uni-heidelberg.de Die Abschlusstagung des Forschungsverbunds "Die Pflege der Dinge - die Bedeutung von Objekten in Geschichte und gegenwärtiger Praxis der Pflege" findet vom 18. bis 20. Januar im Heidelberger Prinz Carl statt (Kornmarkt 1). Infos: www.pflegederdinge.de. miro Pflegereform Zum 1. Januar 2017 ändert sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten daher die Pflegegrade 1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. tö

Anamaria Depner (Bild) hat sich drei Tage lang in Seniorenpflegeheime einquartiert. "Teilnehmende Beobachtung" heißt diese Methode der Feldforschung in den Sozialwissenschaften. Rund um die Uhr verfolgte die promovierte Ethnologin die Arbeitsabläufe. "Es gibt in der Pflege häufig genutzte Dinge, die Gefahr laufen, nicht als Pflegedinge wahrgenommen zu werden. Manche davon, zum Beispiel Mundbefeuchtungsstäbchen, sind speziell für die Pflege hergestellt worden. Dass diese leicht übersehen werden liegt daran, dass sie eben in Schubladen lagern und nur für einen kurzen Augenblick zur Benutzung herausgeholt und dann weggeworfen werden." Diese Stäbchen haben besonders in der Palliativpflege eine sehr große Bedeutung, hat Depner erfahren. "Es gibt aber auch sehr alltägliche Dinge, denen gerade in der Pflege sehr große Bedeutung zukommt", weiß die Wissenschaftlerin. Als Beispiel nennt sie ganz alltägliche, herkömmliche Waschlappen.

"Sie vermitteln, so die Pflegenden, ein vertrautes Gefühl, werden von vielen Personen mehr geschätzt als zum Beispiel Einmal-Produkte", hat Depner erfahren. Solche Bezüge sind Gegenstand der "Biografiearbeit". Speziell bei dementen Menschen können solche "Anker in die Vergangenheit" sich sehr positiv auswirken. "Es gibt aber natürlich auch Argumente für speziell hergestellte Produkte." In einer Einrichtung lernte Depner zudem einen besonderen Kleidungsschutz kennen: Obwohl es auch hier professionelle spezialisierte Fertigprodukte gibt, lässt das Haus ganz normale Handtücher umarbeiten, so dass sie sich zart an den Hals der Senioren schmiegen.

Gut waschbar, nicht zu warm: "Die Essschürze erfüllt ihre Aufgabe, markiert aber auch ein Anderssein", gibt Depner eine weitere Beobachtung wieder. Auch ob Plastikbecher oder Gläser verwendet werden, ist unterschiedlich. "Biografisch liegt Glas näher. Aber das ist unter Umständen auch eine finanzielle Frage." Eine Handtasche kann ebenfalls in der Pflege Bedeutung haben. Depner berichtet von einer Frau, an deren Gehwagen immer eine leere Handtasche hängt. "Die Tasche wird nicht als solche gebraucht, vermittelt der Dame aber Sicherheit und somit psychische Stabilität."

Carolin Kollewe (Bild), ebenfalls promovierte Ethnologin, bearbeitet derzeit innerhalb des Projekts "Pflege der Dinge" einen anderen Bereich: den der assistiven Technologien. Aktuelle werden in Deutschland an unterschiedlichen Orten Geräte getestet, die in der Wohnung Bewegungen registrieren, mit gespeicherten Mustern vergleichen - und bei starken Abweichungen Alarm schlagen. "Wie oft eine Mikrowelle betätigt oder eine Schranktür geöffnet wird, kann in diesem Sinn gedeutet werden", nennt Kollewe Beispiele. Doch wie wirken sich solche Systeme auf die Pflege oder das Verhalten von Angehörigen aus? Auch dieser Aspekt wird untersucht. Und welche Gefahren bestehen, wenn eine solche Vielzahl von Daten gesammelt wird?

Britta Wendelstein (Bild) ist Sprachexpertin. Aktuell beschäftigt sie sich besonders mit Kommunikation in der Palliativpflege, hat Pflegebedürftige befragt. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über zwei Jahre geförderte Studie läuft bis April, eine Fortsetzung ist geplant. "Menschen haben das Bedürfnis, das Leben in jeder Phase selbst zu gestalten": Formen der Bevormundung in Momenten der Hilfsbedürftigkeit lösten Unmut aus. "Kommunikation braucht Zeit", zitiert sie eine häufige Nennung. Und dass es einen großen Bedarf an Information gibt - etwa zu Unterstützungsmöglichkeiten. (Bilder: Kös)