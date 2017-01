Von Kulturhaus bis Solargarage

Alle Bilder anzeigen Einst abhörsicher: Im Gebäude ohne Fenster soll man bald Lager anmieten. In die Stallungen ziehen Karlstorbahnhof und Kreativwirtschaftszentrum. Stellen Pläne vor (vorne, v. l.): Hans-Jürgen Heiß, Antonius Kirsch, OB. Eckart Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck. © Rothe

Heidelberg. Das Kulturhaus Karlstorbahnhof steht als Mieter der Stallungen in den Campbell Barracks bereits fest. Doch wie wird die Nachbarschaft aussehen? Diese Frage ist gestern bei einem Pressegespräch in der ehemaligen Kommandeursvilla beantwortet worden. Immobilienentwickler BPD hat seine Ideen vorgestellt. Das Unternehmen, das zum Beispiel auch das Gelände der ehemaligen Martinsschule in Ladenburg bebaut, hat sich im "wettbewerblichen Dialog" gegen anfangs vier Mitbewerber durchgesetzt.

700 bis 800 Millionen Euro werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren in das Gesamtgebiet Mark Twain Village und Campbell Barracks fließen, schätzt Oberbürgermeister Eckart Würzner. 65 Millionen Euro davon steckt BPD in "ihr", fünf Hektar großes Gebiet (in der Grafik gelb umrandet). Die Stadt hat die gesamte Konversionsfläche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gekauft. Sie alleine zu entwickeln, hätte die Stadt indes weit überfordert.

Schon Blocks verkauft

Campbell Barracks und Mark Twain Village

So werden Teile weiterverkauft: drei Blocks an das Land für die Polizei, die aus Bergheim wegzieht, drei Blocks an die private Praxishochschule - und nun eben Bereiche, in denen die BPD ab dem zweiten Quartal 2018 rund 190 Wohnungen errichtet - und noch mehr Gewerbeflächen bereitstellt. 18 500 Quadratmetern Wohnfläche (davon 16 000 Quadratmeter Neubau) stehen dann 20 200 Quadratmeter Gewerbefläche gegenüber (14 300 in Bestandsgebäuden), erklären Projektentwickler Nikolaus Pollich und Antonius Kirsch (BPD).

Ein reines Wohngebiet ist hier nicht vorgesehen, stellt Würzner noch einmal klar: Schon Karlstorbahnhof, Kreativwirtschaftszentrum, Berufsschule und private Praxishochschule sorgen für geschäftigen Betrieb. Dazu kommen Gewerbeansiedlungen wie das eines IT-Unternehmens und ein Nahversorgungszentrum. Auf der Nord-Süd-Achse erschließt das "Grüne Band des Wissens" das Areal - vom Bund mit sechs Millionen Euro gefördert. Mit der Internationalen Bauausstellung soll diese Achse gestaltet werden - einschließlich der Kommandeursvilla und dem Mark Twain Center sowie dem Reitplatz vor dem Karlstorbahnhof und dem großen Paradeplatz hinter dem torähnlichen Gebäude zur Römerstraße hin. Zwei kleine Blocks rechts und links der Stallungen werden die Adresse von Eventgastronomie - inklusive Biergarten vor den Stallungen. Der H-förmige Bau oberhalb des Paradeplatzes wird zum Appartementhotel. Im Erdgeschoss mit Café oder Bistro ausgestattet, sollen die oberen Etagen als Stauraum gemietet werden können: Aus Denkmalschutzgründen müssen die Geschosse fensterlos bleiben. Einst wurden hier abgeschirmte Konferenzen abgehalten. Nördlich von zwei hofähnlichen Blöcken für gemischte Wohnformen ist Platz für Mobilität: Zu einer Solargarage gesellen sich Plätze für E-Autos und E-Bikes.