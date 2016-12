Von Raserin beschimpft

Heidelberg. Eine unbekannte Autofahrerin hat nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in der Straße "Am Waldrand" für Aufsehen gesorgt. Die Frau sei mit hohem Tempo durch die Spielstraße gebrettert und habe einen 40 Jahre alten Fußgänger genötigt und gefährdet, der dort unterwegs war. "Die Fahrerin hat den Mann, dem kein Fehlverhalten vorzuwerfen ist, mit nicht druckreifen Worten beschimpft und ihn aufgefordert, schleunigst die Straße freizumachen", berichtet eine Polizeisprecherin.

Mit Beifahrertür attackiert

Schließlich habe sich die Autofahrerin entfernt, sei dem Fußgänger aber kurz darauf wieder entgegengekommen. "Diesmal stieß sie mit voller Wucht ihre Beifahrertür in Richtung des Mannes auf und beschimpfte ihn weiter", so die Beamtin. Nur weil der 40-Jährige den Schulranzen seiner Tochter trug, sei er durch die Attacke nicht verletzt worden. Nach der Aktion sei die Unbekannte davongerast.

Hinweise auf das Fabrikat des Wagens oder das Kennzeichen gebe es nicht. Zeugen, die am Dienstag zwischen 15.15 und 15.45 Uhr auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Hinweise auf die Frau geben können, sollen sich unter Telefon 06221/3 41 80 beim Revier Süd melden. sin