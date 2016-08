Waldpiraten freuen sich über 66 150 Euro

66 150 Euro stehen auf dem symbolischen Scheck, den die Waldpiraten hoch über Heidelberg am gestrigen Sonntag bekommen haben. Überreicht hat ihn eine liebe alte Bekannte: Christel Zachert aus Bonn, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal Geld überbrachte. Der Scheck diesmal reicht genau für 49 Kinder, die neun hoffentlich unbeschwerte Tage in dem Waldcamp verbringen und ein bisschen vergessen dürfen, was die Krankheit Krebs ihnen oder ihren Geschwistern aufbürdet.

Isabell Zachert aus Bad Godesberg war 1982 im Alter von 16 Jahren an Krebs gestorben. Zehn Jahre später veröffentlichte ihre Mutter Christel Zachert ein Buch: "Wir treffen uns wieder in meinem Paradies" zitiert das Tagebuch, das ihre Tochter bis zu ihrem Tod führte. 1994 gründete die Mutter die Isabell-Zachert-Stiftung, Treuhandstiftung der deutschen Kinderkrebsstiftung, für tumorerkrankte Kinder. Mit der Isabell-Zachert-Stiftung setzt sich Christel Zachert seit Jahren aktiv für die Waldpiraten ein. Auch im körperlichen Sinne: Mit 66 Jahren bestieg sie den Kilimandscharo und warb damit 25 000 Euro an Spenden ein. Seit 2010 radelt die heute 76-Jährige aus Bonn mit Polizisten der International Police Association (IPA) durchs Land. 390 Kilometer schaffte sie diesmal in fünf Tagen in der Südpfalz. Stationen waren unter anderem Landau und Bad Bergzabern. Ganz besonderen Dank formuliert sie in Richtung IPA-Organisation: "Dass ich dieses Jahr schon den zweiten Scheck bringe, ist nur möglich, weil ich von der IPA so großartig unterstützt werde", betont die Seniorin: Hildegard und Harald Betscher und Josef Schön von der IPA-Verbindungsstelle Wiesbaden trügen besonders die Last der Organisation der Radtour. 40 000 Euro an Spenden waren bei der Tour zusammengekommen. Zachert erhöhte die Summe. Im Juni war sie schon einmal im Waldpiratencamp gewesen: Die Isabell-Zachert-Stiftung finanzierte da bereits ein komplettes Camp mit 46 Kindern und Jugendlichen für zehn Tage aus Spenden sowie Erträgen aus dem Stiftungskapital, das unter anderem durch das Buch über die Tochter gespeist wird.

Termin nächstes Jahr steht fest

"Warum ich mich immer noch so engagiere? Jedes Mal, wenn ich den Scheck ins Waldpiraten-Camp bringe und die Kinder besuche, komme ich beglückt zurück. Allein das ist alle Mühen wert", begründet die 76-Jährige, warum sie regelmäßig noch solche sportlichen Herausforderungen sucht.

Wer im nächsten Jahr mitradeln möchte, kann sich den Termin schon vormerken: Vom 23. bis 29. Juli 2017 rollt die 8. IPA-Radtour zugunsten der Isabell-Zachert-Stiftung in der Gegend um Münster.