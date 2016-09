Wenige Worte, viele Rituale

Diakon Paul Nowicki: "Wir lenken den Blick eher darauf, was noch da ist, nicht darauf, was verloren gegangen ist." (Symbolbild)

Speyer. Einer dieser Gottesdienste ist Paul Nowicki (Bild) besonders in Erinnerung geblieben. Es war Ostern, erzählt der Diakon im Pastoralteam der katholischen Dompfarrei Pax Christi. Die Organisatoren hatten gefärbte Eier verteilt, um über das Ei als Symbol zu sprechen. Eine Besucherin des Angebots für demenziell veränderte Menschen schälte es aber stattdessen und aß es auf. "Manchmal muss man eben sein Konzept über den Haufen werfen", sagt Paul Nowicki: Kurzerhand haben auch er und die anderen die Eier aufgegessen.

Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst findet in Speyer dieser besondere ökumenische Gottesdienst statt, organisiert vom Malteser Hilfsdienst. Der nächste am 30. September in der Kirche St. Hedwig. Er richtet sich vor allem an demenziell veränderte Menschen und deren Angehörige. Bianca Knerr-Müller von den Maltesern ist diese Wortwahl wichtig. Die Leiterin des Entlastungsangebots für pflegende Angehörige spricht bewusst nicht von Demenzkranken, auch nicht von Menschen mit Demenz. Denn dann werde die Krankheit in den Vordergrund gerückt und die Menschen würden stigmatisiert, findet Knerr-Müller.

In den Gottesdiensten gehe es auch gar nicht unbedingt um das Thema Demenz. "Wir lenken den Blick eher darauf, was noch da ist, nicht darauf, was verloren gegangen ist." Nach Knerr-Müllers Erfahrung distanzieren sich viele Menschen von ihren Freunden, wenn sie erste Zeichen von Vergesslichkeit bemerken - und andersherum. Auch deswegen organisiert sie die Begegnungen, bei denen sich Teilnehmer anschließend bei Kaffee und Kuchen oder einem Mittagessen austauschen können: Hier lernen sich Menschen kennen, die dieselben Probleme haben und einander verstehen. Die Gottesdienste finden "in einem geschützten Raum statt, wo jeder weiß, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand zum Beispiel etwas sagt, das gar nicht passt".

Gottesdienst Der ökumenische Gottesdienst für demenziell veränderte Menschen und ihre Angehörigen beginnt am Freitag, 30. September, 14 Uhr, in der Kirche St. Hedwig, Heinrich-Heine-Straße 8 in Speyer. Das Thema lautet: Drachen steigen lassen. Anschließend sind die Besucher zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ehrenamtliche Demenzbegleiterinnen betreuen die Gäste. Interessierte melden sich an bei Bianca Knerr-Müller vom Malteser Hilfsdienst: telefonisch unter 06232/67 78 20 oder per E-Mail an Bianca.Knerr-Mueller@malteser.org. Die Teilnehmer werden bei Bedarf vom Fahrdienst abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

An Erinnerungen anknüpfen

Pfarrerin Daniela Körber und Diakon Paul Nowicki gestalten den Gottesdienst gemeinsam. Die Vorbereitung fordert die Geistlichen auf besondere Art: "Wir versuchen, an Dinge anzuknüpfen, an die sich die Menschen vielleicht noch erinnern können, etwa aus der Kindheit und Jugend", erklärt Nowicki. Auch deswegen haben sich die Organisatoren diesmal für das Thema "Drachen steigen lassen" entschieden. Es gehe darum, statt vieler Worte erlebbare Elemente einfließen zu lassen. Etwa einen selbstgebastelten Drachen, den die Teilnehmer bekleben.

Das Team in Speyer konzentriert sich auf eine Deutungsmöglichkeit: Der Drache wird - auch ohne eigenen Motor - vom Wind getragen und er hat jemanden, der ihn festhält. "Es geht um Leichtigkeit in der Schwachheit, und darum, dass man auch in dieser schwierigen Situation ein wertvoller Mensch ist", verrät Nowicki.

Die Gottesdienste sind bewusst kurz, die Lieder sehr bekannt. Auch der Segen ist für Nowicki ein wichtiges Element: Statt ihn nur zu sprechen, gebe es ein Ritual. Daniela Körber und er gehen mit einer Wasserschüssel zu den Teilnehmern und berühren sie am Handrücken oder am Kopf.

Es kommt durchaus vor, dass Gottesdienstbesucher umherlaufen oder etwas hereinrufen. "Man muss spontan bleiben", sagt Nowicki. Sensibel sein. Auf einen Zuruf eingehen. Auch mal kurz unterbrechen, wenn es zu unruhig wird. Ehrenamtliche Demenzbetreuer unterstützen die Organisatoren während des Gottesdienstes.

Am 30. September sind in Speyer aber auch Menschen eingeladen, die bislang keine Erfahrungen mit Demenz haben, betont Nowicki. Denn ihm ist wichtig, dass Berührungsängste abgebaut werden: "Ich wünsche mir, dass demenziell veränderte Menschen auch ganz selbstverständlich zu den Gemeindegottesdiensten kommen." Bis dahin, glaubt er, sei es allerdings noch ein langer Weg: Bis Angehörige sich das zutrauten - und bis auch Menschen, die bislang keine Berührungspunkte mit Demenz haben, lernten, damit umzugehen. () BILD: Venus