Heidelberg. Jeder hat sich diese Frage schon einmal gestellt: Wer gibt den Straßen ihre Namen? Wer bestimmt, ob eine Straße Schillerstraße oder Goethestraße heißt? Da Heidelberg immer mehr wächst, soll in Zukunft auch das Straßennetz deutlich wachsen. Deshalb muss auch in Heidelberg entschieden werden, nach wem die künftigen Straßen benannt werden sollen.

Gemeinhin und auch weiterhin ist der Gemeinderat für die abschließende Entscheidung über die Neubenennung oder Umbenennung von Straßen verantwortlich. Der Gemeinderat hat aber zusätzlich in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung einer Kommission mit elf Personen beschlossen, die Persönlichkeiten auswählen soll, die sich zur Benennung von öffentlichen Straßen, Plätzen und Brücken in Heidelberg eignen. Die Kommission soll Ende diesen Monats mit ihrer Arbeit beginnen. Sie soll nicht nur einzelne Persönlichkeiten überprüfen, sondern auch allgemeine Kriterien für künftige Straßenbenennungen erarbeiten.

Start mit Konversionsflächen

Beginnen soll sie zunächst mit den Konversionsflächen in Heidelberg. Falls Straßen "nicht personenbezogen" benannt werden sollen, muss die Kommission diese nicht überprüfen - nur wenn es um Straßennamen geht, denen eine Person ihren Namen verleiht. Die elf Personen in der Kommission sollen aus verschiedenen Vereinen und Institutionen aus Heidelberg kommen, so zum Beispiel aus dem Heidelberger Geschichtsverein, vom Landesverein Badische Heimat oder von Vertretern der Heidelberger Stadtteilvereine. Auch das Vermessungsamt soll die Kommission unterstützen. hhk