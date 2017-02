Wieder mehr Erwerbslose

Messestandort Mannheim - Bilanz für das Jahr 2016

Weniger Besucher, aber eine Rekordzahl an Einzelveranstaltungen - so lautet die Bilanz der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft für 2016. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr ist - neben dem traditionsreichen Maimarkt - das Konzert der Band Fury in the Slaughterhouse am 14. Juni 2017.