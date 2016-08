Bei der Ausstellung sind die kleinen Figuren die Stars. © Ochs

Ausnahmsweise steht die Alte Brücke in Heidelberg mal nicht im Mittelpunkt. Die nur zwei Zentimeter kleinen Mini-Figürchen von Susanne Ochs stehlen ihr auf Fotoaufnahmen die Show. Die kleinen Männlein und Weiblein sind so groß wie die Figuren bei einer HO-Modelleisenbahn - und dennoch sind sie die Stars bei der Fotoausstellung "Heidelzwerg - ganz groß!" Die Fotografin positioniert die Plastikfiguren vor altbekannten Heidelberger Gebäuden, Brücken, Brunnen und Wiesen und nimmt sie mit ihrer Kamera in den Fokus. Dabei entsteht ein ganz besonderer Blick: die Heidelberger Schauplätze aus der Sicht der Winzlinge. Die Vernissage findet am 3. September um 17 Uhr im Bürgersaal in Neuenheim statt. Vom 4. September bis zum 1. Oktober können Interessierte Heidelberg aus einem anderen Blickwinkel betrachten. obit