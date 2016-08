„Wir haben mehr Diebstähle und Drogendelikte"

Herr Würzner, die Kommunalpolitik macht Sommerpause.

Eckart Würzner (lacht): Und das ist gut so!

Ein kommunalpolitisch bewegtes Jahr liegt hinter uns. Vor zwölf Monaten schien es so, als gäbe es nur ein Thema: Flüchtlinge. Wie sehr beschäftigt Sie das heute noch?

Eckart Würzner Geboren wurde er am 10. Oktober 1961 in Goslar (Harz).

In Mannheim und Heidelberg hat er Geografie studiert und promoviert.

Als Umweltfachberater hat er 1988 begonnen, für die Stadt zu arbeiten.

Nachdem er sechs Jahre lang Umweltbürgermeister war, wurde der Parteilose 2006 zum Oberbürgermeister gewählt. 2014 ist er für weitere acht Jahre bestätigt worden.

Im Mai 2016 wurde er von der SRH Hochschule zum Honorarprofessor ernannt.

Würzner ist verheiratet und hat vier Kinder.

Würzner: Das ist immer noch ein wichtiges Thema, aber der große Unterschied ist: Wir haben nun eine Struktur, um mit dem Zustrom umzugehen. Es gibt hier im früheren Patrick Henry Village (PHV) das landesweite Registrierungszentrum, das funktioniert. Das war am Anfang nicht so. Außerdem kommen momentan weniger Menschen zu uns als im vergangenen Jahr. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass es dauerhaft dabei bleiben wird. Deshalb setzen wir unser Konzept einer dezentralen Unterbringung in allen Stadtteilen Stück für Stück um.

Hat sich Heidelberg im vergangenen Jahr verändert?

Würzner: Unsere Städte haben sich schon verändert. Es gibt Bereiche, wo es eine starke Konzentration von Menschen auf der Flucht gibt. Bei uns sind das etwa die Neckarwiese, das Gelände rund um die Stadtbücherei, wo die Busse aus dem PHV ankommen, und Teile der Altstadt. Und leider müssen wir feststellen, dass es in diesen Bereichen auch einen Anstieg von Diebstählen und Drogendelikten gibt. Die Situation ist noch nicht dramatisch, trotzdem müssen wir jetzt gegensteuern.

Wie macht man das am besten?

Würzner: Mit einer starken Polizeipräsenz. Und dafür muss das Land die Anzahl der Polizisten in der Stadt deutlich erhöhen. Außerdem müssen die, die sich nicht an die Regeln halten, alle Konsequenzen des Rechtsstaats zu spüren bekommen - bis hin zur Abschiebung. Dabei handelt es sich aber nur um eine Minderheit, das darf man nie vergessen. Die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, sind friedlich und für unsere Hilfe dankbar.

Sie haben auch das Thema Videoüberwachung ins Spiel gebracht . . .

Würzner: Ja, und ich bin sehr erstaunt, dass das überhaupt in Frage gestellt wird. In den meisten Städten der Welt ist es heutzutage völlig normal, dass zentrale Plätze mit Kameras überwacht werden. Auch wir haben in Bussen und Bahnen damit sehr gute Erfahrungen gemacht: Übergriffe und Vandalismus sind gesunken, das Sicherheitsgefühl der Menschen gestiegen. Darum will ich unsere zentralen Umsteigeplätze, den Bismarck- und den Bahnhofsvorplatz, mit Kameras ausrüsten.

Abgesehen davon, dass die Rechtslage das zurzeit nicht zulässt, weil die Plätze keine Kriminalitätsschwerpunkte sind: Sie brauchen dafür eine Mehrheit im Gemeinderat. Glauben Sie, dass Sie die bekommen, wo die meisten Parteien bereits abgewunken haben?

Würzner: Davon bin ich überzeugt, weil die Sicherheitslage eigentlich keine andere Reaktion zulässt. Und deshalb werde ich das dem Gemeinderat im Herbst vorschlagen.

Im Herbst dürften auch die vor eineinhalb Jahren verlängerten Kneipenöffnungszeiten wieder ein Thema werden. Wie fällt Ihre Bilanz der bisherigen Probephase aus?

Würzner: Mittlerweile ist es eindeutig, dass sich die Situation verschlechtert hat. Wir haben in den frühen Morgenstunden deutlich mehr Schlägereien und andere Übergriffe. Schon deshalb bin ich dafür, die Kneipen wieder früher zu schließen. Wir sind es aber auch den Altstadt-Bewohnern schuldig, die unter dem Lärm leiden. Darum werde ich dem Gemeinderat im Herbst vorschlagen, die Sperrzeiten wieder auszudehnen.

Das nach wie vor dominierende Thema der Stadtplanung ist die Konversionsflächen-Entwicklung. Sind Sie da vorangekommen?

Würzner: Ja, wir sind in den Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über die Patton Barracks sehr weit und wollen diese schnellstmöglich kaufen.

Zu einem Preis . . .