Wirbelwind mit roten Zöpfen

"Die Villa Kunterbunt als drehendes Haus fand ich wirklich klasse", schwärmt Sebastian (10) nachdem er sich mit seinen Klassenkameraden von der Thadden-Grundschule die Vorstellung "Pippi Langstrumpf" im Jungen Theater angesehen hat. Sein Kumpel Bruno findet die Aufführung ebenfalls gelungen: "Mir hat es gut gefallen, dass sie von jeder Szene aus dem Buch was in dem Stück gezeigt haben", erzählt der Zehnjährige. "Sehr lustig" fand Killian die Inszenierung und Alex hätte sich über Pippis Sprüche "glatt kaputtlachen" können.

Grellbunte Bühne

Die Geschichte kennen die Kinder gut: Tommy und Annika staunen, da hat doch endlich jemand das verfallene Haus nebenan gekauft. Doch etwas ist merkwürdig. Im Garten steht ein Schild mit der Aufschrift "Villa Kunterbunt" und auf der Veranda steht tatsächlich ein Pferd! Die neue Bewohnerin heißt Pippilotta Rollgardina Viktualia Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf - oder einfach nur Pippi. Mit neongrünen Strumpfhosen, pinkfarbenen Socken und fluffigem Tüllröckchen wirbelt Paula Thielecke über die grellbunte Bühne und zieht die jungen Besucher gleich mit frechen Lügengeschichten in ihren Bann: "Herr Nilson ist mir in Shanghai weggelaufen, um bei einer alten Dame als Haushaltshilfe zu arbeiten", erzählt sie todernst und schaut ihren kleinen Affen vorwurfsvoll an. "Das ist gelogen und lügen darf man nicht", protestiert die brave Annika empört. "Ich weiß, dass es schlecht ist zu lügen, aber ich kann es einfach nicht lassen. Können wir trotzdem Freunde werden?", fragt Pippi rundheraus und erntet Szenenapplaus.

Pippi Langstrumpf Pippi Lotta (voller Name: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf) ist eine Kinderbuchfigur von Astrid Lindgren. Pippi lebt mit ihrer Meerkatze ("Herr Nilsson") und ihrem Apfelschimmel ("Kleiner Onkel") in einem namenlosen schwedischen Dorf und erlebt einige Späße. Das Buch wurde 66 Millionen Mal verkauft und in 70 Sprachen übersetzt. Das Junge Theater zeigt das Stück noch bis 20. Januar. Es dauert 70 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Karten kosten zwischen sieben und 16 Euro (Internet oder direkt im Theater, Theaterstraße 1, www.theaterheidelberg.de).

Als sich die Villa Kunterbunt mit einem Dreh und vielen Lichteffekten in einen Jahrmarkt mit Popcornstand und Karussell verwandelt, herrscht im Alten Saal gespannte Stille. Doch kaum hebt Pippi den "Starken Alfred" samt seiner 200-Kilo-Hantel mit einer Hand hoch, kreischen die Zuschauer. Obwohl Raffael sehr wohl durchschaut hat, wie das Manöver funktioniert. "Guck' mal, die ziehen das einfach mit Seilen hoch", flüstert er seinem Freund zu, der eifrig nickt. "Ist doch klar, dass da ein Trick dabei ist."

Schließlich verwandelt sich Marion Hauers fantasievolles Bühnenbild vom Rummelplatz in Pippis Schlafzimmer samt Sternenhimmel und liefert den perfekten Rahmen für den Einbruch der dümmlichen Ganoven Donner-Karlsson und Larsson. "Pass' auf Pippi, die wollen Deinen Goldkoffer stehlen", tönt es aus dem ersten Rang, während die Gauner durch die Villa Kunterbunt schleichen, die mit Schwarzlicht illuminiert ist. Wie gewohnt meistert die sommersprossige Heldin mit den abstehenden roten Zöpfen auch diese Situation ganz lässig und schenkt den armen Einbrechern noch ein Goldstück zum Abschied.

Kunterbunt gestylt und mit frechen Sprüchen auf den Lippen mischt Pippi das Settergrensche Kaffeekränzchen auf, spielt mit einem Eimer auf dem Kopf Sachensucherin und bringt zwei dusseligen Dorfpolizisten bei, dass sie Kinderheime ungefähr so gerne mag wie Spinatsalat. Zu einem wahren Sturm schwillt das Gelächter im Alten Saal an, als Pippi in die Schule geht und der Lehrerin Frau Prysselius zeigt, was "Plutimikation" bedeutet: "Wie viel ist Sieben plus Fünf?", will die Pädagogin wissen. "Wenn Du es nicht weißt, werde ich es Dir bestimmt nicht sagen", gibt Pippi grinsend zurück. "Das ergibt Zwölf", ruft die "Prusseliese" entsetzt.

"Wenn Du es weißt, warum fragst Du dann?", sagt die neue Schülerin und schlägt ihren Klassenkameraden vor, lieber "Nicht-den-Boden-Berühren" zu spielen. Überhaupt hat sich Pippi nur zum Schulbesuch überreden lassen, um Weihnachtsferien zu bekommen. "Mann ist die frech, das würde ich mich dann doch nicht trauen", sagt Raffael anerkennend und applaudiert.

Gutes Ende

Als Piraten-Papa Kapitän Langstrumpf auftaucht und seine Tochter wieder auf die Hoppetosse holen will, freut sich Pippi wie verrückt. Nur Tommy und Annika werden ganz still und wollen nach Hause gehen. "Warum denn?", will ihre Freundin wissen. "Um zu weinen."

Sebastian ist kein bisschen überrascht, dass Pippi doch nicht mit der Hoppetosse ablegt, um Seeräuberin zu werden: "Ein anderes Ende hätte auch gar nicht gepasst. Pippi musste einfach bei ihren Freunden bleiben." Der Meinung ist Bruno auch. "Das wäre sonst auch ganz anders als im Buch."