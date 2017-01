WLAN-Netze zusammengelegt

Heidelberg. Eines der dichtesten und größten WLAN-Netze im Land ist geknüpft: Universitätsrektor Bernhard Eitel und Oberbürgermeister Eckart Würzner haben gestern im Rathaus eine Vereinbarung unterzeichnet. Über "heidelberg4you" kann man nun nach einmaliger Registrierung an 160 Orten in der Stadt kostenfrei und ohne Zeit- oder Datenbegrenzung Mails abrufen oder im weltweiten Netz surfen - ganz bequem mit dem eigenen Handy, Tablet oder Laptop. Interessant ist das nicht nur für Studenten, Touristen und Bürger, sondern auch für Tagungsgäste und Wissenschaftler.

Studierende der Uni loggen sich nach wie vor über die Ruperto Carola ein. Kommen sie dann aber in den Bereich eines städtischen Zugangspunktes, "segelt" ihr Handy automatisch in den Service von "heidelberg4you". Vorausgesetzt, es ist die WLAN-Funktion eingeschaltet. Umgekehrt funktioniert das genauso: Wer bei "heidelberg4you" registriert ist und sich in der Altstadt oder im Neuenheimer Feld in der Nähe eines der 120 Uni-Internetpunkte bewegt, bekommt unkompliziert Internetzugang. So einfach das für den Nutzer funktioniert, so aufwändig ist die Technik dahinter, wie Vincent Heuveline, Leiter des Universitäts-Rechenzentrums, andeutet: "Täglich gibt es im WLAN der Universität 17 000 Einwählaktionen."

Auch "heidelberg4you" gewinnt immer mehr Nutzer: Nach Auskunft der Stadt ist der 2014 eingeführte Service zuletzt im Monat 125 000 Mal genutzt worden - doppelt so oft wie im Vorjahr. Die durchschnittliche Nutzungsdauer hat sich auf 23 Minuten verdoppelt seit Mai 2015. Die Stadt möchte das Netz weiter ausbauen: Zu den bislang 40 Hotspots sollen 30 weitere kommen - unter anderem auf dem Schloss und auf der "alla hopp!"-Anlage in Kirchheim. "Die Bereitstellung von flächendeckendem Internet im öffentlichen Raum ist ein wichtiger Baustein für Städte, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können", betont Stadtchef Würzner.

„heidelberg4you“ "heidelberg4you" ist ein kostenfreies WLAN, das nun an 160 Hotspots im gesamten Stadtgebiet verfügbar ist. Wer von dem Angebot profiteren möchte, muss einmalig eine Anmeldeprozedur hinter sich bringen. Sobald bei Einstellungen des Handys ein WLAN namens "heidelberg4you" auftaucht, klickt man es an. Wenn man auf "weitere Informationen zu diesem Netzwerk" tippt, öffnet sich ein neues Fenster mit verschiedenen Eingabefeldern. Unten links steht "registrieren". Nach dem Eingeben der eigenen Handynummer bekommt man eine SMS mit einem Passwort. Das Passwort muss nun in der Anmeldemaske eingetragen werden. Kommt das Handy künftig wieder zu einem Hotspot, wählt sich das Smartphone selbstständig ein. Gedacht ist das Angebot für Privatpersonen - eine gewerbliche Nutzung verbietet sich rechtlich.

"Gemeinsam schaffen wir einen Mehrwert für viele", freut sich auch Rektor Eitel, "wäre doch dumm, wenn wir's nicht täten". Einen sozialen Aspekt ergänzt Nicole Huber, im Rathaus unter anderem für Digitalen Wandel zuständig: "Nicht jeder kann sich einen Handyvertrag mit High-Speed-Verbindung leisten." An zentralen Plätzen sollen noch Schilder auf das WLAN hinweisen - aber die meisten Nutzer werden das Angebot sicher selbstständig auf ihrem Handy-Display finden - davon sind die Organisatoren überzeugt.