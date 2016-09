Zwischen „PC-Picknick“ und Weihnachtsgans

Das Abendessen scheint dem Mittagessen langsam den Rang als wichtigste Mahlzeit des Tages abzulaufen - und anstelle des Sonntagsbratens tritt immer häufiger das ausgedehnte Familienfrühstück. Doch wie und was man als Kind gegessen hat, bleibt bis ins hohe Alter prägend - und Traditionen wie die Weihnachgans haben nach wie vor ihre große Bedeutung. Das wurde bei einer zweitägigen Tagung der Dr. Rainer Wild Stiftung im Conference Center in Heidelberg deutlich. Rund 100 Experten für Ernährung und Gesundheit tauschten sich bei dem "20. Heidelberger Ernährungsforum" unter dem Thema "Essbiografie. Warum wir essen wie wir essen" aus.

Das Ernährungsforum sei in den vergangenen zwanzig Jahren zu einer Veranstaltung mit "hoher Akzeptanz und Wertigkeit, zu einer Marke geworden", freute sich Organisatorin Monika Wilhelm, die Geschäftsführerin der Stiftung, über den Zuspruch. Die Referenten und Teilnehmer reisten aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem deutschsprachigen Ausland an. "Ohne Verständnis der Essbiografie kann es kein Verstehen des Essverhaltens geben", fasst Christine Brombach von der Fachstelle Consumer Science und Ernährung an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil zusammen. In drei kleinen Studien ist die Professorin der Frage nachgegangen, wie Ess-Erfahrungen aus der Kindheit sich über das Erwachsenen- bis zum Seniorenalter durchsetzen. Dafür wurden Studenten sowie deren Eltern und Großeltern befragt. Während sich die äußeren Bedingungen des Essens - Anbau und Produktion, Küchentechnik, Import von Zutaten - in den vergangenen 60 Jahren rasant geändert haben, sind Essgewohnheiten individuell sehr konstant geblieben. Die Bedeutung einzelner Mahlzeiten, der Anteil von Obst und Milchprodukten, der Umgang mit Resten: Heutige Senioren verhalten sich in diesen Punkten sehr ähnlich, wie sie es als Kinder gelernt haben. "Bei den Eltern und Kindern scheint die Bedeutung des Mittagessens - für Ältere eindeutig die wichtigste Mahlzeit des Tages - zu schwinden. "Statt dessen gewinnt das Abendessen als familienprägendes Ritual", sagt Brombach. Familienrezepte würden im Übrigen eher von den Müttern an die Töchter weitergegeben, während Söhne stärker die Essensgepflogenheiten der Familie seiner Frau übernehmen würden. Festtagsspeisen wie das Weihnachtsessen hätten in allen Generationen einen sehr hohen Stellenwert.

Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, würden Frauen lieber mittags ein "PC-Picknick" einnehmen, um dafür abends noch eine gemeinsame Mahlzeit mit Mann und Kindern zu organisieren, bestätigt Angela Häußler, Professorin am Institut für Gesellschaftswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, dass eine gemeinsame Mahlzeit "von sehr großer Bedeutung für die familiäre Identität ist".