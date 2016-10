Vom Ortsherrn zum Mitbürger

Blick in den Salon im ersten Obergeschoss (l.) und in den Schlosspark mit der Orangerie (Gartenhaus).

Das Schloss der gräflichen Familie von Wiser in Leutershausen, dem südlichen Ortsteil von Hirschberg an der Badischen Bergstraße.

Das vor 300 Jahren fertiggestellte Schloss in Leutershausen an der Badischen Bergstraße ist das einzige in der Region, das noch heute von den Nachfahren seines Erbauers bewohnt wird: der Familie des Grafen von Wiser.

Schon der Eingang zeigt die Verbindung von Technik und Geschichte: Dank elektronischem Impuls öffnet sich bei der Anfahrt das schmiedeeiserne Tor automatisch. Doch an der Tür des Gebäudes sucht der Gast vergebens einen Klingelknopf; man bedient eine Glocke. Und es ist auch kein livrierter Butler, der die Tür öffnet. "Ich bin das Personal", scherzt Ferdinand Graf von Wiser, der zehnte Schlossherr, das überraschte Gesicht des Besuchers bemerkend.

Unter den zahlreichen Schlössern der Region ist jenes hoch über Leutershausen etwas ganz Besonderes: Das vor 300 Jahren fertiggestellte Bauwerk ist das einzige, das noch heute ausschließlich privat genutzt, mithin von seiner ursprünglichen Besitzerfamilie bewohnt wird.

Dabei stammen die Wisers aus Niederösterreich. Gemäß familiärer Überlieferung wird Stammvater Christoph von Kaiser Maximilian für seine Verdienste in den Türkenkriegen um 1500 in den Adelsstand erhoben. Später wechseln die Wisers in den Dienst der Pfalzgrafen.

Ferdinand Andreas Graf von Wi-ser macht am Mannheimer Hof als Jurist und Diplomat Karriere. In der Quadratestadt besitzt er zwei Stadthäuser in O 2, 9 und M 2, 8. Das Bergstraßen-Dorf Leutershausen besitzt die Familie als Lehen. Dem Geist der Zeit entsprechend, strebt Ferdinand dort nach einem Sommerschloss.

Barocker Park

Ab 1710 lässt er sich von Johann Jakob Rischer, der auch Mannheims Rathaus am Marktplatz baut, das Schloss hoch über dem Dorf errichten - auf den Fundamenten eines 1688 zerstörten Adelshofes; so erklärt Ortshistoriker Rainer Gutjahr heute die ungewöhnliche Ausrichtung des Gartens nach Norden.

Es entsteht ein dreigeschossiges Gebäude im oberitalienischen Stil, der bekanntlich die Mitte der Front betont. Über dem Portal prangt das Wappen des Bauherrn und seiner Gemahlin Charlotte Amalia Gräfin Leiningen-Westerburg. Darüber thront eine Kuppel, die sich jedoch bald als zu schwer für die Statik erweist und abgebrochen wird.

Überhaupt werden die Bauarbei-ten begleitet von Auseinanderset-zungen zwischen Bauherr und Bauleiter über Pfusch und Kostenexplosion; noch 1751 kommt es über den Rest des Architektenhonorars zu einem Verfahren vor dem Hofgericht. Schließlich werden die Bauarbeiten auch noch von einem tödlichen Unfall überschattet: Am 27. März 1713 kommt der achtjährige Johann Martin Bürgi ums Leben, der "von eingefallener Erde überschüttet und nach zwei Stunden Tod aus der Erde gegraben wurde", wie es ihm örtlichen Kirchenbuch heißt.

Rechts vom Schloss wird der "Flügelbau" errichtet. Er enthält Wohnungen für das Personal, die Brauerei und eine Brennerei sowie die Verwaltung des landwirtschaftlichen Besitzes.

Ergänzt wird das Kleinod durch einen streng geometrisch gestalteten Schlossgarten nach französischem Vorbild mit Orangerie und Skulpturen, von denen elf erhalten sind, so jene von Zeus, Apollo und Athene. Ihm schließt sich ein Garten an; dort stehen heute nur noch Reste seiner Umfassungsmauer - und das neue Hirschberger Rathaus.

Der Bauherr etabliert eine große Bibliothek mit juristischer und staatswissenschaftlicher, kameralistischer und theologischer Literatur. Prunkstück ist die Weltchronik des Heidelberger Humanisten Matthias von Kemnat aus dem Jahre 1476, einst Teil der Bibliotheca Palatina, aber der Übergabe an den Papst 1623 entgangen. Nach wechselvoller Geschichte befindet sie sich heute in der Unibibliothek Heidelberg.

Nutzung nur im Sommer

Ungeachtet von Bibliothek und Garten bleibt der Graf zumeist in Mannheim, ist dort wichtiger Teil der höfischen Gesellschaft. Davon zeugt kein Geringerer als der Dichter Friedrich Schiller, der übrigens in Leutershausen weilt, als er mit seinem Freund Andreas Streicher an der Bergstraße entlang wandert; in seinem Drama "Kabale und Liebe" finden wir den Satz "Ich bin nicht die Abenteurerin, Wieser (sic!), für die Sie mich halten."

Nur im Sommer, und auch dann nur für wenige Tage, hält sich der Graf im Schloss auf - begleitet von einem Tross von Bediensteten, zu denen auch Musiker gehören.