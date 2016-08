Ein Minister gibt jetzt auf die Gretel acht

Seit Freitagabend geht es in Ilvesheim heiß her, nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad. Mit der traditionellen Inthronisation der Kerwegretel hat die Insel-Kerwe begonnen. Jetzt sitzt die Puppe auf einem Stuhl am Rathaus und wacht über das bunte Treiben.

Bürgermeister Andreas Metz gab mit dem (spritzfreien) Fassbieranstich den Startschuss für das Fest und kündigte gleich zwei weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr an: Am 25. September findet das Bürgerfest mit Einweihung der neuen Schule statt, am 30. September wird die "alla -hopp!-Anlage" offiziell ihrer Bestimmung übergeben - in Anwesenheit von Dietmar Hopp.

"Die Kerwe gehört auf die Schlossstraße", betonte die Vorsitzende des KV Insulana, Sabine Grözinger-Dambach. Sie erteilte damit Überlegungen, das Fest auf den ertüchtigten Kerweplatz zurückkehren zu lassen, eine klare Absage. Musikalisch war der Auftakt gestern deutlich ruhiger als in den vergangenen Jahren. Statt der lautstarken Newwlfezza spielte der Musikverein Friedrichsfeld auf. Getragene Blasmusik statt fetzigem Guggekrach.

Nachdem die Gretel auf ihrem Thron saß, wurde Erik Lambio (9) als Gretel-Minister verpflichtet. Ein Titel, den er auch auf seinem T-Shirt trägt. Der Neunjährige soll jetzt dafür sorgen, dass das Wahrzeichen der Kerwe unversehrt bleibt. Keine leichte Aufgabe, wie die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt.

Die Kerwe ist eine Gemeinschaftsproduktion vieler örtlicher Vereine und Organisationen. Mit im Boot sind die Spielvereinigung 03, der MGV Aurelia, der KV Insulana, PIC Partnerschaft Ilvesheim Chécy, DRK, Minigolfclub, Freiwillige Feuerwehr und Historische Technik der Feuerwehr, der Freundeskreis "Kerwegärt'l'", der Bund der Selbstständigen, die Gemeinde, die Wirtsleute und die Schausteller.