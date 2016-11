Fuchs erlegt, Tollwut unwahrscheinlich

Fuchswelpen in einem Tierpark. © dpa

Helle Aufregung am Sonntag früh in Ladenburg. Im Bereich der Weihergärten streunte ein Fuchs durch die Vorgärten. Anwohner alarmierten die Polizei, diese wiederum rief den Jagdpächter zur Hilfe. Das Tier sei "fast handzahm" gewesen, sagte der Waidmann Georg Münz dem "MM" und nannte das Verhalten sehr tollwutverdächtig. Als das Tier auch noch auf ihn zugelaufen sei und ihn zu beißen versucht habe, habe er sofort schießen müssen. "Sicherheit geht vor", betonte er. Den erlegten Fuchs übergab er dem zuständigen Veterinäramt beim Rhein-Neckar-Kreis.

Von dort kommt unterdessen vorsichtige Entwarnung. Der sehr gute Ernährungszustand spreche nicht für eine schwere Erkrankung, sagte der Leiter der Behörde, Dr. Lutz Michael, am Mittwoch dem "Mannheimer Morgen" auf Anfrage. Seit 2008 sei Deutschland anerkannt tollwutfrei. "Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null", schließt der Experte eine Tollwuterkrankung nahezu aus. Trotzdem will das Veterinäramt auch in diesem Fall auf Nummer sicher gehen. Das erlegte Tier werde zur genaueren Untersuchung nach Karlsruhe gebracht, sagte Michael. Dort würden das Blut und Gewebeproben analysiert. Mit einem Ergebnis rechnet er bis Ende nächster Woche.

"Jede Scheu verloren"

Die Füchse hätten jede Scheu verloren, erklärt der Veterinär das Verhalten, das dem eines tollwütigen Tiers ähnelt. "Wenn Füchse verscheucht werden, dann knurren sie wie ein Hund", erläutert der Behördenleiter. Im Endstadium tollwütige Tiere hielten sich nirgendwo länger auf und legten Strecken bis zu 100 Kilometern täglich zurück. "Die Tiere passen sich den Verhältnissen an", weiß Michael. So kämen Landfüchse zur Nahrungssuche in die Stadt und umgekehrt: "Da herrscht ein regelrechter Gegenverkehr." In der Nähe ihres Baus fressen sie hingegen nie, um ihren Unterschlupf nicht zu verraten. Das mussten auch die Veterinäre erst lernen. Denn die Impfung der Tiere mit Ködern gegen Tollwut gelang laut Michael erst, als sie vom Flugzeug aus rasterartig abgeworfen wurden.