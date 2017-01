1000 Zuhörer spenden fairen Kandidaten lange Beifall

Von unserem Redaktionsmitglied

Klaus Backes

Wie ein roter Faden zog sich das Thema "Finanzen" durch das Wahlforum des "Mannheimer Morgen" in der Lobdengauhalle, zu dem rund 1000 Ladenburger gekommen waren. "MM"-Redakteur Konstantin Groß, der mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Emmerich die Veranstaltung souverän leitete, sorgte mit einer ironischen Bemerkung für lautes Gelächter: "Die Finanzen können wir kurz machen; es ist ja nur wenig Geld da."

Gewerbesteuer am Boden

Emmerich nannte Zahlen, die der "MM" aus dem Rathaus erhalten hatte: Kamen 2015 noch 9,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer in die Kasse, waren es 2016 noch 6,6 Millionen, und laut Bürgermeister Ziegler wird es 2017 deutlich schlechter. Was tun? Alle drei Kandidaten setzen auf die Ansiedlung neuer Betriebe und auf die Einnahmen, die zusätzliche Einwohner bringen. "Es kann nicht so weitergehen wie bisher", mahnte Stefan Schmutz Einsparungen an. Corinna Schierz erwähnte Kooperationen mit Nachbargemeinden. Zudem möchte sie erfahren, wie andere Kommunen sich aus ähnlichen Lagen befreit haben.

Apropos Einsparungen: Auf die Frage, welche Einrichtung der Stadt sie zuerst schließen würden, verweigerte das Kandidaten-Trio die Antwort. Schmutz möchte die Lösung mit Bürgern und Gemeinderat finden. Schierz will erst einmal die Zahlen und Verträge sehen. Die Beantwortung jetzt wäre "absolut unseriös", meinte Mario Unholz. Die Zuhörer empfanden diese Haltung als richtig, wie ihr lauter Applaus zeigte.

Wo liegt die Grenze bei der Prokopf-Verschuldung? Kein Kandidat nannte eine Zahl. Für Investitionen, die einen Mehrwert bringen, sollte man schon Kredite aufnehmen, war sich das Trio einig. "Aber wir können nicht die laufende Verwaltung über Schulden finanzieren", so Schmutz. Bei den Bürgerfragen spielte Geld ebenfalls eine große Rolle (siehe gesonderten Artikel auf dieser Seite).

Aber die beiden Moderatoren sprachen auch andere Themen an. Barrierefreiheit: Unholz setzt darauf, dass das oft kritisierte Pflaster in der Altstadt nach und nach ausgetauscht wird. Um Stufen zu Geschäften und öffentlichen Gebäuden auszugleichen, könnte er sich den Einsatz von mobilen Rampen vorstellen. Schmutz möchte in Kooperation mit dem Arbeitskreis Senioren konkrete Projekte rasch umsetzen. Es stört ihn, dass es in Ladenburg nur 100 Pflegeplätze gibt.

Auch Corinna Schierz würde bei jedem Straßenbauprojekt auf Barrierefreiheit achten. Sie möchte zudem, dass der Arbeitskreis Senioren über Mittel verfügt, um selbst Dinge umzusetzen.

Ist Ladenburg für die Kandidaten lediglich ein Sprungbrett für "Höheres" oder Lebensaufgabe, so die Frage von Konstantin Groß. "Mein Ziel ist Ladenburg", legte sich Schmutz fest. Corinna Schierz: "Ich würde gern mehr als acht Jahre Bürgermeisterin sein." Mario Unholz betonte, dass er mehrere andere Angebote abgelehnt habe, um Bürgermeister von Ladenburg zu werden.

Ein Bürgerbüro im Rathaus möchten alle Kandidaten. Unholz sprach sich zudem für erweiterte Öffnungszeiten und mehr Online-Angebote aus. Schmutz möchte kein Konzept am "Grünen Tisch" erstellen, sondern den Bedarf mittels Bürgerbefragung ermitteln. Auch Schierz will ein Bürgerbüro, über das die Nachbarkommunen bereits verfügen.

Was würden die Kandidaten gegen den herumliegenden Müll unternehmen, wollte Emmerich wissen? Schierz wünschte sich Informationen in Schulen, eine Anpassung der Reinigungszyklen an die Bedürfnisse und eine Bestrafung von Müllsündern. Unholz schlug den Einsatz von Müllpaten vor, die auch mal am Wochenende Abfallkörbe leeren könnten. Schmutz empfindet das Thema als nicht so brisant. Er sieht Ladenburg als saubere Stadt: "In Neckarstadt-West sieht es anders aus."

Sowohl das Publikum als auch die Kandidaten verhielten sich diszipliniert und fair. Den langen Schlussapplaus hatte das Trio verdient.