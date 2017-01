Feuerwehr in der Kirchenstraße in Ladenburg: Hier soll am Vormittag Gas ausgetreten sein. Rechts Bürgermeister-Stellvertreterin Gudrun Ruster.

Helle Aufregung in Ladenburg: In der Kirchenstraße sind am Vormittag nach einem Stromausfall Feuerwehr, Polizei und Johanniter aufgefahren. Vermutlich sei Gas ausgetreten, hieß es zunächst. Inzwischen hat der Kommandant der Feuerwehr, Harald Lange, Entwarnung gegeben. Ein durchgeschmortes Erdkabel habe für den Stromausfall und den verdächtigen Geruch gesorgt. Der städtische Bauhof sichert jetzt die Baustelle, der Energieversorger EnBW repariert das Kabel. Nach wie vor müssen einige Haushalte in der Altstadt ohne Strom auskommen. Die Anwohner durften inzwischen wieder in ihre Häuser zurückkehren. (Stand 12.40 Uhr) (Peter Jaschke)