Bei der Bürgermeisterwahl in Ladenburg stellt sich Stefan Schmutz zur Wahl. Der 38-jährige Mannheimer geht als parteiunabhängiger Kandidat ins Rennen.

Video

Ladenburg: Corinna Schierz stellt sich vor

Corinna Schierz will Bürgermeisterin von Ladenburg werden. Die 37-Jährige aus Gorxheimertal ist Abteilungsleiterin am Landratsamt in Heppenheim.