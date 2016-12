Dem Luftschutzkeller bleibt die Bewährungsprobe erspart

Alle Bilder anzeigen Der Keller unter dem "Römernest" verfügt über Luftschutztüren und massive Zwischenwände. Götz Speyerer inspiziert ein Luftschutzgitter. 1938 wurde die heutige Kindertagsstätte umfassend umgestaltet. Damals dürfte auch der Luftschutzkeller eingebaut worden sein. © kba

Im Erdgeschoss der Kindertagesstätte Römernest in Ladenburg basteln die Kleinen. Fröhlicher Lärm hallt durch den Flur. Götz Speyerer, der städtische Liegenschaftsmanager, öffnet die kleine Gittertür zur Kellertreppe. Unten betritt der Besucher eine andere Welt, einen Luftschutzkeller aus dem 2. Weltkrieg. "Das war wahrscheinlich für das Kinderheim der Rückzugsort im Fall der Fälle", bemerkt Speyerer.

Was sofort auffällt: die etwa ein Meter dicke Decke und die massiven Stahltüren. Der gesamte Gewölbekeller ist zudem anders als gewohnt: durch massive Zwischenwände in kleine Räume unterteilt, überall Stahltüren, ein Luftschutzfenster und zwei Notausgänge, ebenfalls durch massive Stahlluken gesichert.

Im Raum herrschte Überdruck

Stahl musste sein:, denn beim Einschlag einer Bombe im Umfeld hätten die Fenster einem massiven Druck standhalten müssen. Die Unterteilung des Kellers sollte wohl nicht nur den Raum zusätzlich stabilisieren, sondern auch bei einem Treffer die Verluste an Menschenleben gering halten, da eventuell nur Teile eingestürzt wären. Deswegen auch die Luftschutztüren zwischen den Räumen. An der Wand hat sich auch ein Überdruckventil der Marke "Draeger" erhalten. Im Luftschutzraum herrschte Überdruck, um das Eindringen von gefährlichen Gasen durch undichte Stellen zu verhindern. Wurde der Druck zu hoch, öffnet sich das Ventil.

Die beiden Notausgänge führen in Schächte, aus deren Wänden noch die Steigeisen ragen, die die Flucht ins Freie ermöglichen sollten. Die Ausgänge im Außenbereich sind gut zu erkennen, auch wenn der eine zugestellt ist. Die massiven Stahlgitter darauf tragen die Beschriftungen "Mannesmann" und "Luftschutz". Die Recherche im Internet klärt schnell, dass diese Luftschutzgitter während des Zweiten Weltkriegs in sehr viele Häuser eingebaut waren. Aus einem zeitgenössischen Prospekt: "Das Mannesmann SK-Fenster ist trümmerfest. Seine Abmessungen sind so berechnet, dass es, ohne zu verwinden, schwerste Mauerstücke aufzufangen und zu tragen vermag."

Ihre Stabilität mussten die Gitter am und der Luftschutzkeller im Römernest glücklicherweise nicht unter Beweis stellen. Denn Ladenburg blieb von massiven Luftangriffen verschont. Lediglich einzelne Bomben fielen auf die Römerstadt.

Heute befindet sich in dem Keller die Heizung, und der Kindergarten bewahrt hier viele Utensilien auf. Ein Rätsel: Wie wurde der Luftschutzkeller in das Gebäude eingebaut? Die Lösung ist im Ladenburg Lexikon zu finden. Demnach wurde die heutige Kindertagesstätte 1938 "gründlich umgebaut". Bei dieser Gelegenheit dürfte der Luftschutzkeller entstanden sein.

Erinnerungen an schlimme Zeit

Eine Luftschutztür hängt übrigens auch im Keller der Sickingenschule, so Liegenschaftsmanager Götz Speyerer. Ein Luftschutzfenster ist am Hirschberger Hof zu sehen, ein weiteres gab es am mittlerweile abgerissenen Schmitt'schen Hof in der Feuerleitergasse. Stumme Erinnerungen an eine schlimme Zeit, die aber zumindest das Stadtbild von Ladenburg unbeschadet überstanden hat.