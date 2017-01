Drei Verwaltungsexperten zeigen sich schlagfertig und fair

Wer wird der - oder die - Neue auf dem Chefsessel im Ladenburger Rathaus? Fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl in der Römerstadt ist das Rennen noch völlig offen - und das Interesse der Bürger an der Wahl offenkundig groß. Mehr als 1000 von ihnen strömen gestern Abend zum "MM"-Wahlforum in die Ladenburger Lobdengauhalle, wo sich die drei Bewerber um das Amt - Corinna Schierz, Stefan Schmutz und Mario Unholz - den Fragen der "MM"-Redakteure Konstantin Groß und Hans-Jürgen Emmerich stellen.

Während sich die Halle ab 18.30 Uhr zusehends füllt und die Nervosität rund um die Bühne steigt, kann sich einer in der ersten Reihe ganz entspannt zurücklehnen: Rainer Ziegler, "der künftige Alt-Bürgermeister von Ladenburg" (Moderator Groß), der nach 16 Jahren nicht mehr kandidiert.

Und wer auch immer von den drei Bewerbern sein Nachfolger wird: Verwaltungsexpertise bringen sie alle mit. Das erfahren die Gäste gleich zu Beginn, als "MM"-Redakteur Emmerich die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Nennung auf dem Stimmzettel auf die Bühne holt: den Politik- und Erziehungswissenschaftler Schmutz (38), der bei der Stadt Mannheim die Abteilung für "Fachberatung Pädagogik" leitet; den Diplom-Verwaltungswirt Unholz (47), der in leitender Funktion im Mörlenbacher Rathaus arbeitet und sich als Ladenburger am Sonntag als einziger der Kandidaten selbst wählen kann; die studierte Raum- und Umweltplanerin Schierz (37), die im Landratsamt des Kreises Bergstraße die Abteilung für Regionalentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz leitet.

Sollte einer von ihnen aufgeregt gewesen sein, dann wissen sie es alle gut zu verbergen. Schlagfertig absolvieren sie die Satzergänzungen zum Aufwärmen, freuen sich humorvoll über die von den Moderatoren zugedachten Titel "Loreley von Ladenburg" (Schierz), "Obama von L.A." (Schmutz) oder "Troubadix von Lopodunum" (Unholz). Besonders viele Lacher auf ihrer Seite hat Schierz, die den Satz "Wenn ich vom Schiffsanleger an der Festwiese auf den Neckar schaue..." ergänzt mit "...dann freue ich mich, dass ich auf der richtigen Seite stehe". Erster lauter Zwischenapplaus - dem im Laufe des Abends freilich noch viele weitere für alle Kandidaten folgen sollen.

Kein Favorit erkennbar

Schwer, einen klaren Favoriten auszumachen. Zumal sich die Drei in nicht wenigen Dingen einig sind, wie die Themen-Runde zum Einstieg beweist: dreimal Ja für einen Anbau an die Lobdengauhalle, dreimal Nein auf die Frage, ob die Altstadt nur als Fußgängerzone lebendig und attraktiv sein kann, dreimal Ja für eine finanzielle Beteiligung der Stadt an der Sanierung der Sebastianskapelle. Dennoch offenbaren die Ja-Nein-Fragen auch erste inhaltliche Unterschiede, die im Laufe des Abends an Kontur gewinnen. Weitere Neubaugebiete neben der Nordstadt befürwortet beispielsweise lediglich Unholz - jedoch zögernd.

Ihre Vision von Ladenburg im Jahr 2025 umreißt Schierz mit einer "wirtschafts-, kultur- und familienfreundlichen Stadt" ganz ähnlich wie Unholz, der ebenfalls Wert auf Familienfreundlichkeit und den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur legt. Schmutz möchte in acht Jahren lieber investieren können, statt sparen zu müssen - und auf vielen Wegen mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren.

Dass es im ersten Wahlgang für sie klappt, hoffen natürlich alle Kandidaten. Der ausgewogene, für alle drei anhaltende Applaus im Anschluss an die zweistündige Diskussion zeigt: Es dürfte am Sonntag richtig spannend werden.