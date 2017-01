Ladenburger wählen heute ihren neuen Bürgermeister

Alle Bilder anzeigen Stefan Schmutz wird von der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt. © Privat Mario Unholz wird von den Freien Wähler unterstützt. Corinna Schierz wird von der CDU unterstützt.

Heute entscheiden 9312 wahlberechtigte Ladenburger über die Zukunft ihrer Stadt. Das klingt vielleicht etwas dramatisch. Doch angesichts der starken Position, die die Gemeindeordnung der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister in Baden-Württemberg verleiht, kann das Stadtoberhaupt durchaus die Richtung der Politik vorgeben.

Er ist nämlich Vorsitzender des Gemeinderats, bereitet dessen Sitzungen vor und vollzieht die Beschlüsse der Bürgervertretung. Zudem leitet er die Verwaltung und vertritt die Gemeinde nach außen. Bei eiligen Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden, darf der Bürgermeister anstelle des Gemeinderats entscheiden.

Nach 16 Jahren im Amt kandidiert Rainer Ziegler (SPD) nicht mehr. Der Dossenheimer hatte am 21. Januar 2001 53,3 Prozent der Stimmen geholt und den damaligen Amtsinhaber Rolf Reble (CDU) überraschend geschlagen. Acht Jahre später, am 18. Januar 2009, wurde er mit 78,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt, sein parteiloser Herausforderer Martin Reisenbüchler erhielt nur 21,5 Prozent.

Infos zur Wahl am 22. Januar Wahlberechtigte: 9132 Öffnungszeiten: Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahllokale: Dalberg-Grundschule (Lustgartenstraße 4), Merian-Realschule (Heidelberger Straße 20), Martinsschule (Hirschberger Allee 2), Astrid-Lindgren-Schule (Breslauer Straße 61). Wahlpartys: Stefan Schmutz wird ab 19 Uhr im "Kaiserkeller" sein. Corinna Schierz ist ab 19.30 Uhr im "Würzburger Hof" anzutreffen. Mario Unholz feiert ab 19.30 Uhr im Tennisclub am Römerstadion. Fahrdienst zum Wahllokal: CDU, Karl-Martin Hoffmann, Telefon 06203/180 168; SPD, Hermann Gärtner, 06203/12013; Mario Unholz, 01577/6344731 (9 bis 17 Uhr). Ergebnisse: Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr wird das Ergebnis der einzelnen Wahlbezirke in den Domhofsaal übertragen. kba

Drei Bewerber wollen die Nachfolge von Ziegler antreten. Corinna Schierz ist Abteilungsleiterin im Landratsamt des Kreises Bergstraße in Heppenheim. Sie ist 37 Jahre alt, lebt im südhessischen Gorxheimertal und wird von der CDU unterstützt. Der 47-jährige Ladenburger Mario Unholz leitet die Verwaltungssteuerung der Gemeinde Mörlenbach. Für seine Wahl haben sich die Freien Wähler ausgesprochen. Beide Kandidaten gehören keiner Partei an. Der Sozialdemokrat Stefan Schmutz verdient sein Geld als Abteilungsleiter in der Mannheimer Stadtverwaltung. Ihn unterstützen SPD, Grüne und FDP. Der 38-Jährige wohnt in der Quadratestadt. Die inhaltlichen Positionen der Kandidaten haben wir in vielfältiger Weise dargestellt, zuletzt in einer Sonderseite über das "MM"-Wahlforum. Wer trotzdem noch im Unklaren ist, wen er wählen soll, kann im Morgenweb die Artikel nachlesen. Dort findet er auch den Wahlhelfer. Hier können die Nutzer 18 Thesen zur Zukunft der Stadt lesen und ihre eigene Haltung dazu klicken. Am Ende wird angezeigt, wie hoch die Übereinstimmung der eigenen Positionen mit denen der Bewerber ist.

Viele Ladenburger rechnen damit, dass heute noch keine endgültige Entscheidung fällt. So geht es dann weiter: Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am 12. Februar eine Neuwahl statt. Jetzt entscheidet die höchste Stimmzahl, bei Stimmengleichheit das Los. Bei der Neuwahl dürfen auch Kandidaten antreten, die im ersten Wahlgang nicht zur Wahl standen. Ebenso können Bewerber aus der ersten Runde ihre Kandidatur zurückziehen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es in Baden-Württemberg keine Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten. Wer in der zweiten Runde die meisten Stimmen auf sich vereint, ist Bürgermeister.

Schon mehr als 1000 Briefwähler

Bis zum Freitag hatten schon 1028 Bürger Briefwahl beantragt, wie Wahlleiterin Carolin Loita dem "MM" mitteilte. Das entspricht einem Anteil von elf Prozent. Bei der Wahl vor acht Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 7,5 Prozent. In besonderen Fällen wie plötzlicher Erkrankung werden auch noch am Sonntag Unterlagen ausgegeben. Am Sonntag um 18 Uhr müssen alle Briefwahlunterlagen im Rathaus sein. Was später einläuft, wird nicht berücksichtigt.