Mehr als 1000 Zuhörer spenden fairen Kandidaten lange Beifall

Wie ein roter Faden hat sich das Thema "Finanzen" durch das Wahlforum des "Mannheimer Morgen" gezogen, zu dem mehr als 1000 Ladenburger in die Lobdengauhalle gekommen waren. "MM"-Redakteur Konstantin Groß, der mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Emmerich die Veranstaltung souverän leitete, sorgte mit einer ironischen Bemerkung für lautes Gelächter: "Die Finanzen können wir kurz machen; es ist ja nur wenig Geld da."

Gewerbesteuer am Boden

Emmerich nannte Zahlen, die der "MM" aus dem Rathaus erhalten hatte: Kamen 2015 noch 9,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer in die Kasse, waren es 2016 nur 6,6 Millionen, und laut Bürgermeister Ziegler wird es 2017 deutlich schlechter. Was tun? Alle drei Kandidaten setzen auf die Ansiedlung neuer Betriebe und auf die Einnahmen, die zusätzliche Einwohner bringen. "Es kann nicht so weitergehen wie bisher", mahnte Stefan Schmutz Einsparungen an. Corinna Schierz erwähnte Kooperationen mit Nachbargemeinden. Zudem möchte sie erfahren, wie andere Kommunen sich aus ähnlichen Lagen befreit haben.

Zweiter Wahlgang: Unter welchen Bedingungen werden die drei Kandidaten zum zweiten Wahlgang antreten, lautete eine Frage der Moderatoren. Corinna Schierz wird wieder antreten, wenn sie ein passables Ergebnis einfährt. Mario Unholz konzentriert sich auf den ersten Wahlgang und hat sich über den zweiten noch keine Gedanken gemacht. Stefan Schmutz tritt nur an, wenn er am Sonntag über 30 Prozent der Stimmen erhält. Flüchtlinge: Wie sollen die Flüchtlinge untergebracht werden, die nach Ladenburg kommen? 2017 handelt es sich um rund 70 Personen. Für 2018 schätzt Bürgermeister Ziegler, dass weitere 100 Menschen kommen. Einig sind sich die Kandidaten, dass die Flüchtlinge möglichst dezentral untergebracht werden sollen, um die Integration zu erleichtern. Falls eine Unterbringung in bestehenden Gebäude nicht möglich sein sollte, blieben nur noch Neubauten. kba Finn Tillinger: "Mir als Erstwähler hat das Wahlforum sehr gut gefallen. Dass die einzelnen Kandidaten keine Rede vorbereiten konnten, sondern spontan antworten mussten, half mir, die Kandidaten besser einzuschätzen und kennen zu lernen. Die Fragen, die die Moderatoren stellten, deckten eine große Bandbreite ab, so dass ich das Forum ohne offene Fragen verließ. Ich weiß jetzt, wen ich wählen werde." Gertrud Junghans: "Ich bin beindruckt, dass ein zahlreiches Publikum so aufmerksam zugehört hat. Das spricht für das hohe Niveau der Gesprächsführung und die sehr interessanten Beiträge. Die Kandidaten lagen sehr nahe beisammen. Zünglein an der Waage wird sein, wem man stärkste Identifikation mit dem ganzen Herzen für die Stadt Ladenburg zutraut." Manuel Göttlicher: "Die Moderation fand ich gelungen, bis auf zwei kleine Seitenhiebe. Es war gut, alle Kandidaten in Interaktion zu sehen. Bei manchen Fragen hätte ich mir eine konkretere Antwort oder zumindest eine ausgesprochene Tendenz gewünscht. Wer am Sonntag meine Stimme bekommt, ist noch nicht endgültig entschieden, aber meine Rangfolge der Kandidaten hat sich durch das Wahlforum verändert. Ich denke, dass unser neues Stadtoberhaupt erst im zweiten Wahlgang ermittelt wird." Manuela Arlt: "Diese Veranstaltung fand ich sehr informativ. Ich weiß jetzt, wen ich wählen werde am nächsten Sonntag. Dieser Abend hat meine vorher bestehende Tendenz bestärkt. Besonders gut gefallen hat mir, dass der Abend so locker gestaltet wurde. Beispielsweise das Reimen und das das Sätze vervollständigen haben die Atmosphäre entspannt." Wolfgang Kandzia: "Der Abend war sehr gut organisiert. Die Kandidaten haben sich optimistisch gezeigt und ihre Argumente gut vorgetragen, jeder auf seine Art. Mir ist es wichtig, dass auf die Finanzierung geachtet wird. Im Vordergrund muss die Frage stehen, was machbar ist. Der amtierende Bürgermeister hat Ladenburg nicht voran gebracht. Es ist zu wenig passiert im Rathaus. Das sieht man am Haushalt und an der Stadtgestaltung. Nachbargemeinden sind an uns vorbeigezogen. Jetzt baue ich auf das Neue." pj

Apropos Einsparungen: Auf die Frage, welche Einrichtung der Stadt sie zuerst schließen würden, verweigerte das Kandidaten-Trio eine Antwort. Schmutz möchte die Lösung mit Bürgern und Gemeinderat finden. Schierz will erst einmal die Zahlen und Verträge sehen. Die Beantwortung jetzt wäre "absolut unseriös", meinte Mario Unholz. Die Zuhörer empfanden diese Haltung als richtig, wie ihr lauter Applaus zeigte.

Wo liegt die Grenze bei der Pro-Kopf-Verschuldung? Kein Kandidat nannte eine Zahl. Für Investitionen, die einen Mehrwert bringen, sollte man schon Kredite aufnehmen, war sich das Trio einig. "Aber wir können nicht die laufende Verwaltung über Schulden finanzieren", so Schmutz. Bei den Bürgerfragen spielte Geld ebenfalls eine große Rolle (siehe gesonderten Artikel auf dieser Seite).

Aber die beiden Moderatoren sprachen auch andere Themen an. Barrierefreiheit: Unholz setzt darauf, dass das oft kritisierte Pflaster in der Altstadt nach und nach ausgetauscht wird. Um Stufen zu Geschäften und öffentlichen Gebäuden auszugleichen, könnte er sich den Einsatz von mobilen Rampen vorstellen. Schmutz möchte in Kooperation mit dem Arbeitskreis Senioren konkrete Projekte rasch umsetzen. Es stört ihn, dass es in Ladenburg nur 100 Pflegeplätze gibt.

Auch Corinna Schierz würde bei jedem Straßenbauprojekt auf Barrierefreiheit achten. Sie möchte zudem mehr betreutes Wohnen und eigene Mittel für den Arbeitskreis Senioren.

Ist Ladenburg für die Kandidaten lediglich ein Sprungbrett für "Höheres" oder Lebensaufgabe, so die Frage von Konstantin Groß. "Mein Ziel ist Ladenburg", legte sich Schmutz fest. Corinna Schierz: "Ich würde gern mehr als acht Jahre Bürgermeisterin sein." Mario Unholz betonte, dass er mehrere andere Angebote abgelehnt habe, um Bürgermeister von Ladenburg zu werden.

Ein Bürgerbüro im Rathaus möchten alle Kandidaten. Unholz sprach sich zudem für erweiterte Öffnungszeiten und mehr Online-Angebote aus. Schmutz möchte kein Konzept am "Grünen Tisch" erstellen, sondern den Bedarf mittels einer repräsentativen Befragung ermitteln. Auch Schierz will ein Bürgerbüro, über das die Nachbarkommunen bereits verfügen.

Was würden die Kandidaten gegen den herumliegenden Müll unternehmen, wollte Emmerich wissen? Schierz wünschte sich Informationen in Schulen, eine Anpassung der Reinigungszyklen an die Bedürfnisse und eine Bestrafung von Müllsündern. Unholz schlug den Einsatz von Müllpaten vor, die auch mal am Wochenende Abfallkörbe leeren könnten. Schmutz empfindet das Thema als nicht so brisant. Er sieht Ladenburg als saubere Stadt: "In Neckarstadt-West sieht es anders aus."

Sowohl das Publikum als auch die Kandidaten verhielten sich diszipliniert und fair. Den langen Schlussapplaus hatte das Trio verdient.