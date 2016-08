Lobdengauhalle bis Jahresende saniert

Die Leimbinder-Träger des Daches der Lobdengauhalle in Ladenburg können saniert werden. Das hat Bürgermeister Rainer Ziegler am Freitagabend der Presse mitgeteilt. Kurz zuvor hatte er das rund 200 Seiten starke Sanierungskonzept vom damit beauftragten Ingenieurbüro erhalten.

Das Ergebnis der Untersuchungen lautet auf den Punkt gebracht: Die Leimbinder können saniert werden; nach der Sanierung werden sie ihre statische Funktion wie neuwertig erfüllen können. Ziegler teilt weiter mit, dass er noch am Freitag im Wege einer Eilentscheidung den ersten Auftrag zur Ausführung der Sanierung erteilt hat. Der Auftrag ging nach einer beschränkten Ausschreibung an die Firma Burgbacher Holztechnologie GmbH in Trossingen. Die Sanierung werde bereits in der 37. Kalenderwoche, also direkt nach dem Altstadtfest, beginnen. Die Dauer der Arbeiten könne noch nicht konkret prognostiziert werden. Der Gebäudemanager Götz Speyerer habe in diesem Zusammenhang wieder "eine klasse Leistung vollbracht", lobt der Bürgermeister. Beide sind voller Hoffnung, dass das Sanierungsende noch deutlich vor Jahresende liegen wird.

Hinsichtlich der Kosten sei ebenfalls noch keine genaue Prognose möglich. Das sei vor allem abhängig vom Umfang der zu sanierenden Risse: "Dieser Umfang wird sich erst in der ersten Bearbeitungsstufe der Sanierungsausführung ergeben." Aus heutiger Sicht könne aber davon ausgegangen werden, dass die Abrechnungssumme des erteilten Auf-trags zwischen 100 000 und 130 000 Euro betragen werde. Hinzu kämen dann noch weitere, wenn auch deutlich günstigere Aufträge und die Honorierung der erbrachten und noch zu erbringenden Ingenieurleistungen.

Der Bürgermeister schreibt abschließend, er sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Untersuchungen und mit dem Sanierungskonzept, ebenso wie mit den voraussichtlichen Gesamtkosten so-wie nicht zuletzt mit der Geschwindigkeit, in der in die Sanierung erfolgen kann. hje