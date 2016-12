Mit „Husch“ bis Heidelberg und zurück in den Odenwald

Alle Bilder anzeigen Angebote und Anfragen am Donnerstag in der Mitfahrer-App Husch. © hje Die Bürgermeister (v.l.) Marcus Zeitler (Schönau), Sieglinde Pfahl (Heiligkreuzsteinach), Hans Zellner (Wilhelmsfeld), Hansjörg Höfer (Schriesheim) und Hermann Roth (Heddesbach) ziehen bei "Husch" an einem Strang. © zg Stefanie bietet eine Fahrt an... ...Rico sucht eine Mitfahrgelegenheit.

Am Nachmittag mal eben schnell von Wilhelmsfeld zum Schriesheimer Rathaus? Oder werktags von Lampenhain nach Mannheim und zurück? Wer kein eigenes Auto hat, sitzt trotz Bus und Bahn häufig zuhause fest. Oder er muss ziemlich lange laufen bis zur nächsten Haltestelle. Und ist obendrein an einen starren Fahrplan gebunden. Mit "Husch" soll es künftig viel leichter sein, Mitfahrgelegenheiten in der Nachbarschaft zu suchen oder anzubieten.

Angefangen hat alles 2015 mit einer grünen Umhängetasche. Die Idee kam aus einer Zukunftswerkstatt, die die neue Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach vor vier Jahren ins Leben gerufen hatte. Mit dem erhobenen Daumen auf dem Stoff signalisierten Passanten am Straßenrand, dass sie mitgenommen werden wollen. Eine moderne Form des Trampens, die unter dem Namen "Heilig-Express" firmierte. "Das hat funktioniert", betont Pfahl.

Wie digitales Trampen

Das Interesse wuchs, auch in umliegenden Gemeinden. Und mit der Zeit wurde die Sache zu komplex. "In der digitalen Welt ist es schwierig, sich einfach nur mit einer Umhängetasche an den Straßenrand zu stellen", erläutert die Bürgermeisterin. Michael Bering, Bürger der Gemeinde und zusammen mit Reiner Noe treibende Kraft bei der Aktion, fand mit der Höri-App auf der Bodensee-Halbinsel ein Modell, das er auch im Odenwald umsetzen wollte. Die Software für Smartphones war vorhanden, musste nur auf die speziellen Bedürfnisse zwischen Odenwald, Neckar und Bergstraße abgestimmt werden. Die Kosten dafür hielten sich jedoch in Grenzen. Insgesamt waren es gerade mal rund 3000 Euro, und die teilten sich die fünf beteiligten Gemeinden auch noch untereinander auf.

Ein bescheidener Betrag im Vergleich zu dem, was die Kommunen beim öffentlichen Nahverkehr zur Abdeckung des Verlustes draufzahlen müssen. Trotzdem legt die Bürgermeisterin der 2600-Seelen-Gemeinde Wert auf die Feststellung. "Wir wollen keine Konkurrenz zum ÖPNV sein, sondern eine sinnvolle Ergänzung." Ziel sei es, die Mobilität auf dem Land zu verbessern, für junge Leute ebenso wie für ältere.

Das Konzept kommt offenbar an. Seit wenigen Wochen steht die App zum Herunterladen aufs Mobiltelefon zur Verfügung, 150 Nutzer haben sich bereits angemeldet. Damit das alles sicher ist, müssen sich Fahrer und Mitfahrer mit Namen und Adresse registrieren. Die Daten werden von der Gemeinde überprüft, die dann einen Ausweis ausstellt. Auch die Kennzeichen der Fahrzeuge werden erfasst. Das gibt den Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit, wie Bürgermeisterin Pfahl glaubt. Denn: "Man muss die Leute erst einmal davon überzeugen, dass sie Fremde mitnehmen."

Für Juliane Oberlinger aus der nur 17 Einwohner zählenden Siedlung Hinterheubach ist das kein Problem, im Gegenteil: "Es fällt mir leichter, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten als eine zu nutzen." Einmal hat sie die Gelegenheit bereits genutzt: "Ich habe meine Suche abends eingestellt und wurde am nächsten Morgen abgeholt." Ihr Fazit: "Ich finde das eine gute Sache, doch es braucht seine Zeit."

1000 Nutzer als Etappenziel

Gleichwohl hat Michael Bering ein großes Ziel. Bis Ende 2017 sollen es mindestens 500 Nutzer werden. "Bei 1000 wäre ich zufrieden." Und so werden Pfahl und Bering nicht müde, für ihre Idee zu werben. Je ein Buchstabe der fünf beteiligten badischen Kommunen Heddesbach, HeiligkreUzsteinach, WilhelmSfeld, SChriesheim und ScHönau bildet zusammen den Namen von HUSCH. Eine Idee von Anja Oppitz und Manuela Pasch, die leidenschaftlich gerne Scrabble spielen. Gut möglich, dass bald sogar die hessischen Nachbarn mitspielen. Denn auch Hirschhorn ist ein beliebtes Ziel der "Huscher".