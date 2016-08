Walzmühle: Nächster Schlag für Einzelhandel

Zudem wird Baby-Walz die rund 600 Quadratmeter große Filiale im November aufgeben. Dies bestätigt die MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co KG, die das Walzmühle-Center betreibt. Wie die frei werdenden Flächen künftig genutzt werden, ist völlig offen. "Wir sind mit verschiedenen Interessenten im Gespräch", lautet die kurze Auskunft bei der MEC. Keine Angaben machte die Düsseldorfer Gesellschaft auch darüber, wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Offen lässt der Center-Betreiber zudem die Fragen, ob wieder ein Verbrauchermarkt angesiedelt werden soll und ob an einen Teilumbau der der 6500 Quadratmeter großen Fläche des Real-Markts gedacht ist, der sich über zwei Etagen erstreckt. "Solange keine Verträge unterschrieben sind, lässt sich zur Flächensituation keine Aussage treffen", sagt die Pressesprecherin des Center-Betreibers weiter.

Zu Vermutungen, wonach Kaufland künftig die Flächen von Real übernehmen könnte, erklärt eine Kaufland-Sprecherin: "Ludwigshafen ist grundsätzlich ein sehr interessanter Standort, den wir in unsere Expansionspläne einbeziehen. Das Gerücht bezüglich einer Ansiedlung in der Walzmühle können wir jedoch nicht bestätigen."

Bereits vor einem Jahr hatte die Einzelhandelskette Real, die zum Metro-Konzern gehört, angekündigt, dass bundesweit acht Märkte unter anderem in Pirmasens und im Walzmühle-Center im September 2016 geschlossen werden. Betroffen sind davon insgesamt rund 650 Mitarbeiter. Der Konzern begründete die Schließungen damit, dass die Märkte einen hohen einstelligen Millionenverlust verursachten.

Die meisten der 48 Mitarbeiter des Real-Markts in der Walzmühle gehen einer ungewissen Zukunft entgehen. "Viele von uns hängen in der Luft, was die weitere berufliche Tätigkeit betrifft. Denn es gibt nur wenige Vollzeitstellen, die der Einzelhandel im näheren Umkreis anbietet", sagt eine langjährige Beschäftigte, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

"Häufig suchen Handelsfirmen Mitarbeiter für schlecht bezahlte Teilzeitarbeitsplätze. Wer eine Vollzeitstelle möchte, hat es schwer", ergänzt Stefan Prinz, Sekretär der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Er rechnet nicht damit, dass viele Walzmühle-Beschäftigte in andere Real-Märkte umgesetzt werden. "Zumal auch der Standort im südpfälzischen Rohrbach geschlossen wurde und das Unternehmen nicht viele unbesetzte Vollzeitstellen in der Region anbieten kann."

Der Handelskonzern hatte angekündigt, "wenn möglich" den Ludwigshafener Beschäftigten frei werdende Arbeitsplätze in anderen Märkten anzubieten. Keine Angaben macht das Unternehmen jedoch darüber, wie viele Beschäftigte des Walzmühle-Marktes bislang umgesetzt werden konnten. Nach Gewerkschaftsangaben erhielten alle 48 Mitarbeiter eine betriebsbedingte Kündigung. Der Interessensausgleich und Sozialplan seien bereits vor Monaten "relativ zügig" abgeschlossen worden.

"Alles, was eine Nahversorgung für den Stadtteil bringt, ist eine gute Option", wünscht sich Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, eine rasche Belegung der bald freiwerdenden Real-Flächen. Nähere Informationen über etwaige Nachnutzer hat er nach eigenen Angaben nicht. Gespräche mit der städtischen Lukom und dem Centermanagement sollen bald folgen. Vom Standort Walzmühle ist Heller trotz vieler Leerstände überzeugt. "Das Center ist prädestiniert für einen Vollversorger oder Discounter. Im Stadtteil gibt es genügend Kunden, die auf ein gutes Angebot warten." ott