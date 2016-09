Stadt plant Ausweichquartier im Faktor-Haus

In dem halbrunden Faktor-Haus am Berliner Platz stehen nach dem Auszug der Barmer-Krankenkasse viele Flächen leer.

Die Verhandlungen seien sehr weit fortgeschritten. "Der Vertrag ist quasi unterschriftsreif", sagte Baudezernent Klaus Dillinger. Vor Monaten hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sie drei Ausweichbüros anmieten wird: im Gebäude der Hauptpost am Rathausvorplatz, im Rhein-Center am Ludwigsplatz sowie in der Benckiser-Villa in der Pasadenaallee.

"An den drei bekannten Standorten ändert sich nichts", sagt Dillinger. Der Bedarf sei jedoch so groß, dass eine weitere Ausweichfläche nötig sei. Am Montag hatte sich der Bau- und Grundstücksausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung mit der Anmietung im Faktor-Haus befasst, in dem große Flächen seit Monaten leer stehen. Dem Vernehmen nach will die Stadt dort Büros über zwei Etagen belegen. Der Vertrag, so ist zu hören, könnte in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. "Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen, um Teilflächen zu vermieten", erklärte eine Sprecherin der Immobiliengesellschaft Corpus Sireo Holding GmbH, die Flächen in dem vor zwölf Jahren errichteten Gebäudes vermietet. Nähere Angaben über Flächenumfang und potenzielle neue Mieter machte das Unternehmen nicht.

In dem halbrunden Gebäude am Berliner Platz standen nach dem Auszug der Barmer GEK im Frühjahr rund 3200 Quadratmeter Fläche leer. Die Krankenkasse hatte ihre Regionalstelle mit 120 Mitarbeitern aufgegeben und ihr Kundenzentrum in die Ludwigstraße verlegt. Danach zogen zwei gastronomische Betriebe mit zusammen 370 Quadratmeter Fläche ins Erdgeschoss.

Im November sollen die ersten von insgesamt 300 Rathaus-Mitarbeitern ihre Büros zwischen dem fünften und 15. Stockwerk des Hochhauses räumen. Betroffen sind dabei unter anderem die Schulverwaltung, das Rechtsamt oder das Büro von Oberbürgermeisterin Eva Lohse.

Die vier unteren Etagen im Rathausturm, in denen beispielsweise der Bürgerservice, das Standesamt oder die Bauaufsicht untergebracht sind, können noch etwas länger genutzt werden - bis zum voraussichtlichen Beginn der Sanierung 2018. In dem rund 30 Jahre alten Hochhaus ist in puncto Brandschutz und Gebäudetechnik viel nachzubessern. Zudem müssen Fassade, Dach und Sanitäreinrichtungen erneuert werden. Die Stadt rechnet mit einem zweistelligen Millionenbetrag, der bislang nicht näher beziffert wurde.

Zunächst sollen die beiden Ausweichquartiere in unmittelbarer Nähe zum Rathaus von rund 200 Mitarbeitern genutzt werden - in der ehemaligen Hauptpost und im Rhein-Center. Denn in beiden Gebäuden sind keine größeren Umbauten notwendig. Die Flächen wurden bereits früher als Büros genutzt, etwa von IT-Beschäftigten der BASF, die vor zwei Jahren ein neues Domizil am Rheinufer bezogen.

Anders sieht es jedoch bei der Benckiser-Villa aus, in die Beschäftigte des Ordnungsdezernats einziehen sollen. Dafür war das vor 100 Jahren errichtete, repräsentative Firmenanwesen nicht gedacht. Deshalb ist nun ein Umbau für rund 500 000 Euro notwendig. ott