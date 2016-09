"Brandbrief“ an den Kulturminister

Im Pfalzbau, das den höchsten Kulturzuschuss in der Stadt erhält, zeigte das junge Theater mit (v.l.n.r.) Sophia Münster, Christian Rosprim und David Genter das Musical "Der kleine Horrorladen". © Tröster

Langfristig befürchtet die Beigeordnete sogar eine Schließung von Einrichtungen wie Theater, Bibliotheken oder Museen. Deshalb hat sie mit ihren Amtskolleginnen Angelika Birk (Grüne/Trier) und Susanne Wimmer-Leonhardt (SPD/Kaiserslautern) einen "Brandbrief" an den rheinland-pfälzischen Kulturminister Konrad Wolf (SPD) verfasst, der als "dringender Hilferuf" verstanden werden soll. Nachdrücklich wenden sie sich gegen "immer restriktivere Haushaltgenehmigungen" der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier.

Hauptkritikpunkt: Die ADD hat für alle Ausgaben, die als sogenannte freiwilligen Leistungen gelten wie beispielsweise Kultur und Sport, eine Gesamtdeckelung angeordnet. Somit kann die Verwaltung für diese Bereiche insgesamt nicht mehr Geld bereitstellen als in den Vorjahren. Dies ist nach Ansicht Reifenbergs problematisch, weil damit unter anderem die regelmäßigen Tariferhöhungen bei den Personalkosten nicht berücksichtigt werden.

"Zudem steigen in vielen Gebäuden die Energiekosten. Diese Zusatzausgaben schmälern den Betrag, der uns netto für Sachausgaben in den Kultureinrichtungen zur Verfügung steht", erläutert die Dezernentin die Situation. Letztlich würde laut Reifenberg ein Gesamtlimit bei den freiwilligen Ausgaben dazu führen, dass tarifgerecht bezahlte Mitarbeiter der Kulturverwaltungen binnen kurzer Zeit keine Gelder mehr hätten, um etwa neue Bücher für die Bibliotheken oder Instrumente für die städtische Musikschule anzuschaffen. Damit sei die Kernaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung in Frage gestellt, kritisieren die drei Kulturdezernentinnen weiter.

Die Aufsichtsbehörde begründet indes die Vorgehen damit, dass die kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz "extrem überschuldet" seien. Zur Erinnerung: Ludwigshafen rechnet für 2016 mit einem Haushaltsdefizit von 80 Millionen Euro und einem Gesamtschuldenstand von 1,2 Milliarden Euro. "Um die Verschuldung auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren, können die Kommunen selbst entscheiden, ob sie dies durch Einsparungen oder Einnahmeerhöhungen erreichen wollen", sagt ADD-Präsident Thomas Linnertz. Für die Aufsichtsbehörde stehe der Bereich der freiwilligen Leistungen im Fokus, zu dem auch die Kultur gehöre.

Die drei Kulturdezernentinnnen fordern hingegen, nicht nur die Gesamtdeckelung der freiwilligen Leistungen zurückzunehmen, sondern auch den "nicht mehr zeitgemäßen Begriff" freiwillig zu revidieren. Kultur sei eine staatliche Aufgabe mit einer starken verfassungsrechtlichen Verpflichtung und dürfe nicht zur "willkommenden Manövriermasse für Einsparungen" werden. Reifenberg und ihre beiden Kolleginnen appellieren an das Land, ein Konzept mit besseren Rahmenbedingungen für die kommunale Kulturarbeit zu erarbeiten.

Ein Sprecher des Kulturministeriums gab keine Stellungnahme zu dem "Brandbrief" ab. Eine Antwort müsse noch mit der Bildungsministerin Stefanie Hubig und dem Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) abgestimmt werden. ott