Staugefahr in der Brunckstraße

Vor allem im Berufsverkehr sind auf der Hauptverkehrsader zur BASF Staus zu erwarten. Grund: Die Stadt baut die Tragschicht für eine stadtauswärts führende Fahrbahn zwischen Rottstückerweg und Friesenheimer Straße ein. Damit wird auch aus Richtung Norden die Zufahrt zum BASF-Tor 11 an der Ammoniakstraße gesperrt. Zudem ist das Linksabbiegen aus der gleichen Richtung in den Rottstückerweg nicht mehr möglich.

Viele Aniliner, die das große Parkhaus am Tor 11 sowie die ebenerdigen Stellflächen zwischen den BASF-Toren 11 und 5 ansteuern, müssen eine lange Umleitungsstrecke nehmen. Gleiches gilt für Lkw-Fahrer, die von der Autobahn kommend nicht mehr direkt zur wichtigen Zufahrt auf das Werksgelände und zum Zoll gelangen.

Die Stadt schildert eine Umleitungsstrecke entlang der Brunck- und Carl-Bosch-Straße zum Hemshofkreisel aus. Dort müssen die Fahrzeuge wenden und zurückfahren. Die BASF-Tore 5 und 11 können von heute Abend bis Dienstagmorgen nur noch aus Richtung Süden über den Rottstückerweg und die Magnetstraße angefahren werden.

"Die neue Asphalt- und Binderschicht auf der östlichen Fahrbahn der Brunckstraße muss unter Vollsperrung eingebaut werden. Ansonsten können die arbeitsrechtlich geforderten Sicherheitsräume für die Bauarbeiter nicht eingehalten werden", sagt eine Stadtsprecherin.

Während sich für die Autofahrer in Richtung Innenstadt nichts ändert, gibt es auch Einschränkungen für die Fahrgäste der Straßenbahnen. Die beiden Haltestellen Rottstückerweg und Ammoniakstraße sind in den nächsten Tagen nur eingeschränkt zugänglich. "Auch an den Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer wird heißer Asphalt eingebaut. Dieser muss erst abkühlen, bis die Bereiche freigegeben werden können", so die Stadtsprecherin.

Konkret bedeutet dies: Die Haltestelle Rottstückerweg wird am Freitag und Montag, jeweils von 6 bis 10 Uhr, gesperrt. An der Haltestelle Ammoniakstraße kann am Freitag und Montag, jeweils von 10 Uhr bis Betriebsende der Straßenbahn, niemand zusteigen.

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres saniert die Stadt die Brunckstraße. Die Gesamtkosten wurden schon zweimal erhöht - auf nunmehr 8,2 Millionen Euro. Grund ist nach Angaben der Verwaltung ein "völlig inhomogener Unterbau" der stark befahrenen Straße. Es wurde deutlich mehr teerpechhaltiges Material gefunden, das auf der städtischen Deponie entsorgt werden muss.

Dieser Mehraufwand wird sich laut Verwaltung aber nicht auf die Bauzeit auswirken. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Sanierung bis Dezember abgeschlossen wird", sagt die Stadtsprecherin. Über die aktuelle Verkehrslage und Staugefahr auf der Brunckstraße können sich die Autofahrer über eine Webcam informieren, deren Bilder über die Internetseite www.ludwigshafen.de abrufbar sind. ott