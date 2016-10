Jugendliche schlagen 60-Jährigen nieder

Attacke in Ludwigshafen:

Am späten Mittwochnachmittag ist ein 60-jähriger Mann auf offener Straße im Hemshof niedergeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17 Uhr in der Schanzstraße mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Dort habe er eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen angesprochen, die mit ihren Fahrrädern den Gehweg blockierten. Daraufhin sei er von den Jugendlichen niedergeschlagen worden und zu Boden gegangen. Selbst als er am Boden lag, hätten die bislang unbekannten Täter noch auf ihn eingetreten. Erst als ein Zeuge mit der Polizei drohte, hätten die Täter von ihrem Opfer abgelassen und seien verschwunden.

Wie Polizeisprecher Sebastian Burkhard berichtet, habe sich das Opfer noch aufgerafft und sei nach Hause gegangen. Erst als die Schmerzen offensichtlich nicht nachgelassen hätten, habe sich der Mann in ärztliche Behandlung begeben. Und auch dann erst habe er die Polizei verständigt.

Problematisch ist laut Burkhard, dass von den Tätern jegliche Beschreibung fehlt. "Unsere Fachleute sind in der Szene recht gut vernetzt", sagt der Sprecher. Und mit einer entsprechenden Täterbeschreibung sei es nicht unwahrscheinlich, dass sich zumindest einer oder mehrere aus der Gruppe der Schläger ermitteln lasse. Deshalb sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben. Auch der Zeuge, der beherzt einschritt und mit der Polizei drohte, wird gesucht. Hinweise unter 0621/ 9 63 22 22. bjz