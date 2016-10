Rathaus: Umzug beginnt am 4. November

Das 15-stöckige Rathaus (vorn) muss unter anderem wegen Brandschutzmängeln und undichtem Dach generalsaniert werden. Die Arbeiten sollen zeitgleich mit dem Großprojekt Hochstraße Nord 2018 beginnen. © Prosswitz

"Insgesamt 335 Mitarbeiter beziehen ab 4. November Ausweichbüros in der Innenstadt", sagt Stadtsprecherin Ulrike Heinrich auf "MM"-Anfrage. Dafür mietete die Verwaltung für mindestens fünf Jahre Räume an drei Standorten an: im Postgebäude am Rathausvorplatz, im Rhein-Center am Ludwigsplatz und im Faktor-Haus am Berliner Platz. Aus baulichen Gründen wird der vierte Ausweichstandort vorerst nicht genutzt - die Benckiser-Villa im Westend.

Immer wieder war das Belegungskonzept verwaltungsintern in den vergangenen Monaten diskutiert und geändert worden. Zumal die Stadt den Vertrag über die Belegung im Faktor-Haus, in dem große Flächen seit April nach dem Auszug der Barmer GEK leerstehen, erst vor wenigen Wochen unterschreiben konnte. Im Bürohaus am Berliner Platz werden 143 Mitarbeiter - und damit die größte Gruppe aus dem Rathaus - unterkommen. Die Stadt mietete dort drei Etagen an - für die Finanz- und Immobilienverwaltung, den Bereich Organisation, den Personalrat und das Büro von Kämmerer Dieter Feid.

Bereits ab 4. November ziehen die ersten von 123 Mitarbeitern in das Postgebäude am Rathausvorplatz. Dies sind Beschäftigte der Bauverwaltung und Stadtentwicklung sowie Baudezernent Klaus Dillinger. Zwei Wochen später folgen die Rathauschefin Eva Lohse mit dem OB-Büro sowie der Bereich Personal. Am 14. November sollen zwei Etagen im Rhein-Center bezogen werden, vor allem von Mitarbeitern der Bereiche Kultur und Schule sowie der Kultur- und Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg.

"Die Umzüge beginnen immer freitags ab 14 Uhr und laufen über das Wochenende", erläutert die Stadtsprecherin das Konzept. Am darauffolgenden Montag sollen die Mitarbeiter, die ihre Telefonnummer und E-Mail-Adressen behalten, in den neuen Räumen arbeiten. Allerdings, so schränkt die Verwaltung ein, werden sie am ersten Tag im Ausweichquartier wohl nur eingeschränkt erreichbar sein.

Detaillierte Informationen über den Umzug und die Ausweichbüros will die Verwaltung den Bürgern in der November-Ausgabe der Stadt-Illustrierten "Neuen LU" mitteilen, die Ende Oktober verteilt wird. "Zudem soll bald ein Faltblatt in den städtischen Einrichtungen ausgelegt werden", ergänzt die Sprecherin.

Einige wichtige Anlaufstellen für die Bürger bleiben aber im Rathaus. Dies betrifft den Bürgerservice, die Stadtkasse, die Verwaltung der Stadtbibliothek und das Standesamt. Auch der Stadtratssaal kann weiter genutzt werden. Grund: Nach Anordnung von Feuerwehr und Bauaufsicht müssen bis zum Jahresende nur die Stockwerke sechs bis 15 geräumt werden. Die Mitarbeiter in den darunter liegenden Etagen bleiben bis zum Beginn der Rathaus-Sanierung, die ab 2018 geplant ist. Sicherheitsbedenken bestehen laut Verwaltung nicht. Im Brandfall könnten sich diese Beschäftigten über die Treppenhäuser oder Dachterrassen in Sicherheit bringen.

Bei der Generalsanierung des 1979 eingeweihten Rathauses, die vermutlich fünf Jahre lang dauert, werden aber nicht nur gravierende Brandschutzmängel behoben. Auch das undichte Dach sowie Fassade und Sanitäreinrichtungen müssen erneuert werden. Dafür ist laut Verwaltung ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag nötig, der aber nicht näher beziffert wird.

Keine Angaben machte die Stadt auch zu den Umzugskosten. Bei den drei Ausweichquartieren in der Innenstadt, bislang als Büros genutzt, werden die Aufwendungen als gering bezeichnet. Bei der Benckiser-Villa jedoch ist ein Umbau für 500 000 Euro nötig, deshalb wurde diese Maßnahme zurückgestellt. ott