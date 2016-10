Grüne, FWG und AfD erwägen eigene Kandidaten

Alle Bilder anzeigen Die SPD hat bereits Jutta Steinruck nominiert. © Tröster Tritt zum dritten Mal bei einer OB-Wahl an: Bernhard Wadle-Rohe. © Vögele

Mit der Europaabgeordneten Jutta Steinruck (54) hat die SPD bereits seit längerem die Herausfordererin nominiert, kandidieren will auch der parteilose Bernhard Wadle-Rohe (64). Grüne und FWG erwägen, eigene Bewerber ins Rennen zu schicken. Für FDP und Linke ist dies aber kein Thema. Die AfD indes werde "mit hoher Wahrscheinlichkeit" einen Kandidaten aufstellen, kündigt sie auf "MM"-Anfrage an.

CDU: Bislang ließ Lohse nicht erkennen, ob sie eine neue Amtszeit anstrebt oder darauf verzichtet. Sie ist seit 2002 Rathauschefin und seit 2015 Präsidentin des Deutschen Städtetags. "Sie hat sehr gute Chancen für eine Wiederwahl" sagt CDU-Kreischef Ernst Merkel. Gleichwohl habe die Union auch einen Plan B, ohne Einzelheiten zu nennen.

Das Zögern der Union ist indes für viele andere Parteien unverständlich: "Je länger die CDU wartet, desto stärker wird die SPD", sagt etwa FDP-Fraktionschef Thomas Schell. Ein Verzicht Lohses würde viele Kommunalpolitiker anderer Couleur nicht überraschen. "Das wird eine ganz schwierige Amtszeit vor allem wegen des Großprojekts Hochstraße und der Finanzlage der Stadt", ist oft zu hören.

SPD: Mit 97 Prozent der Stimmen hatte eine Mitgliederversammlung die frühere DGB-Regionsvorsitzende und ehemalige Fraktions-Vize Jutta Steinruck nominiert. Dazu kam die gesamte SPD-Landesprominenz nach Ludwigshafen - allen voran Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Grüne: Die Grundsatzentscheidung über einen eigenen Kandidaten soll am 7. November in einer Kreismitgliederversammlung fallen, sagt Vorstandssprecher Raik Dreher. Fraktionschef Hans-Uwe Daun plädiert dafür, dass die Grünen "als drittstärkste Kraft in Ludwigshafen bei der OB-Wahl Flagge zeigen". Gleichwohl räumt er ein: "Für eine relativ kleine Partei wie wir ist es personell und finanziell nicht einfach, wenn wir gleichzeitig Wahlkampf für den OB-Kandidaten und die Bundestagswahl machen würden."

Von einer Wahlempfehlung für einen anderen Kandidaten hält der Fraktionschef wenig. "Bei der OB-Wahl in Mannheim, als die Grünen SPD-Amtsinhaber Peter Kurz unterstützten, hat man gesehen, dass dies nicht unbedingt viel bringt."

FWG: Auch bei der Freien Wählergruppe wird das Thema eifrig diskutiert. "Es ist durchaus möglich, dass wir einen Kandidaten aufstellen. Denn es muss eine Alternative zur Großen Koalition in der Stadt sichtbar sein. Dies hat bei der Wahl 2009 gefehlt", sagt Fraktionschef Rainer Metz. Bis zum Jahresende werde sich die FWG entscheiden.

AfD: Noch in diesem Jahr will die AfD einen eigenen Kandidaten nominieren. Namen nannte Kreisvorsitzender Timo Böhme nicht. "Wir sind mit geeigneten Mitgliedern im Gespräch." Die AfD wolle einen "SPD-Oberbürgermeister verhindern", betont der Ludwigshafener Parteichef. Die "politische Dominanz der SPD in Stadt und Land steht für die Verschärfung der Probleme bei der inneren Sicherheit, Armut und Verschuldung". Daran könne auch eine Oberbürgermeisterin Lohse nichts ändern.

FDP: Eindeutig ist die Haltung der Liberalen, die anders als 2001 auf einen Kandidaten verzichten: "Wir haben keine vernünftigen Erfolgsaussichten und leiden nicht unter Selbstüberschätzung", sagt Fraktionschef Schell. Die FDP werde auch keine Wahlempfehlung abgeben.

Alfa: "Wir konzentrieren uns auf die Bundestagswahl und wollen in Ludwigshafen einen Direktkandidaten aufstellen", erklärt Fraktionschef Andreas Kühner. Für die OB-Wahl werde kein Bewerber nominiert.

Linke: Ähnlich sieht es bei den Linken aus. "Wir halten nichts von Spaßkandidaturen", sagt Fraktionssprecher Gerald Unger. Ob die Partei andere Kandidaten unterstützt, ist offen. "Wir laden deshalb Jutta Steinruck und Bernhard Wadle-Rohe zu Gesprächen ein." ott