Rathaus-Umzug beginnt am Freitag

Aktenordner verpackte Baudezernent Klaus Dillinger in die Umzugskartons. Er hat ab kommenden Montag sein Büro im zweiten Obergeschoss des Postgebäudes am Rathausplatz. © Tröster

Die meisten der in der Vorwoche gelieferten Umzugskartons hat Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger bereits gepackt. Er ist der Erste des fünfköpfigen Stadtvorstands, der wegen der Generalsanierung des 15-stöckigen Rathausturms in ein Ausweichquartier wechselt. Mit 122 weiteren Mitarbeitern der Bauverwaltung bezieht er ab Freitagnachmittag neue Büroräume im nahegelegenen Postgebäude - für voraussichtlich fünf Jahre. "Ich freue mich, dass alles planmäßig läuft und es am kommenden Wochenende ernst wird", sagt Dillinger.

Viele Bürger, die künftig etwas in der Schul-, Steuer- oder Kulturverwaltung zu erledigen haben, müssen sich ebenfalls umstellen. An zwei Ausweichstandorten kommen weitere 213 Rathaus-Mitarbeiter schrittweise bis Mitte Dezember unter - im Rhein-Center am Ludwigsplatz und Faktor-Haus am Berliner Platz. Ausgelagert wird auch das Büro von Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Sie residiert ab 21. November nicht mehr im 15. Stockwerk des Rathauses, sondern in der vierten Etage des Postgebäudes.

"Alle Umzüge laufen an Wochenenden. Die Mitarbeiter sind freitags bis 12 Uhr an ihrem alten Arbeitsplatz und am darauffolgenden Montag in ihren neuen Büros erreichbar - unter den gewohnten Telefonnummern und Mail-Adressen", sagt Stadtsprecher Florian Bittler. Gleichwohl könne es anfangs im Ausweichquartier zu Einschränkungen kommen.

Größte Gruppe im Faktor-Haus

Größere Umbauten an neuen Standorten waren nach Angaben der Stadt nicht nötig. Denn die Räume wurden bereits zuvor als Büros genutzt, im Postgebäude beispielsweise von der BASF IT-Service GmbH. Im Faktor-Haus, in dem mit 143 Mitarbeitern die größte Rathaus-Gruppe unterkommt, stehen große Flächen seit dem Auszug der Barmer-Regionalstelle im Frühjahr leer.

Bereits vor rund einem Jahr begannen die Planungen für den Umzug der 335 Mitarbeiter. Dafür schaltete die Stadtverwaltung das Logistikunternehmen CML ein. In den vergangenen Wochen bekamen viele Mitarbeiter ihre persönlichen "Umzugsdokumente". Dazu zählen Aufkleber, Begleitschein für die IT-Geräte und - falls es nötig sein sollte - auch ein Schadensprotokoll. Detailliert sind die Anweisungen der Umzugsfirma. Mehr als neun Aktenordner sollen die Mitarbeiter nicht in einem Karton verstauen. Dort können sie auch Tischlampen, Schreibtischunterlagen und Fußstützen verpacken - aber keine Computer-Geräte oder Telefone. Die Notebooks nehmen die Beschäftigten selbst mit. Gleiches gilt für Pflanzen, Fotos, Gemälde oder Skulpturen, mit denen die Mitarbeiter ihre direkte Arbeitsumgehung behaglicher gestalten. Aus Brandschutzgründen müssen bis zum Jahresende im Rathaus die Etagen sechs bis 15 geräumt werden. Einige wichtige Anlaufstellen für die Bürger in den unteren Stockwerken bleiben aber noch länger - wie Bürgerservice, Stadtkasse oder Standesamt. Auch der Stadtratssaal wird bis zum Beginn der Rathaus-Sanierung, die zeitgleich mit dem Abriss der Hochstraße Nord ab 2018 geplant ist, weiter genutzt.

Bei der Generalsanierung des 1979 eingeweihten Rathauses sollen nicht nur gravierende Brandschutzmängel behoben werden. Zudem müssen das undichte Dach sowie Fassade und Sanitäreinrichtungen erneuert werden. Dafür rechnet die Verwaltung mit einem "niedrigen zweistelligen Millionenbetrag", der aber nicht näher beziffert wird. Keine genauen Angaben macht die Stadt auch zu den Umzugskosten. Ein viertes Ausweichquartier mit der Benckiser-Villa wurde zurückgestellt. Hier wäre ein 500 000 Euro teurer Umbau notwendig.

(Von unserem Redaktionsmitglied Thomas Schrott)