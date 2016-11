Schnellere Hilfe für junge Arbeitslose

"Angesichts vieler persönlicher und beruflicher Probleme ist die 18-Jährige einem Zusammenbruch nahe", berichtet Irina Neumann, Mitarbeiterin der Jugendberufsagentur. Dies ist kein Einzelfall unter den Jugendlichen, um die sich die neue Einrichtung von Stadtverwaltung, Agentur für Arbeit und Jobcenter kümmert. "Mit der gemeinsamen Anlaufstelle helfen wir schneller und unbürokratisch", zeigt sich die städtische Bereichsleiterin Sabine Heiligenthal überzeugt.

"Wir können jetzt besser eine ganzheitliche Beratung anbieten, denn unsere Ansprechpartner sitzen in den Nebenzimmern", ergänzt Anja Hölscher, Geschäftsführerin des Jobcenters Vorderpfalz-Ludwigshafen. Dafür wurde das Erdgeschoss der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße 23a umgebaut.

In sieben Räumen, die bislang nur vom Jobcenter genutzt wurden, zogen acht Mitarbeiter der Jugendberufsagentur ein. Dazu zählen zwei Beschäftigte der städtischen Jugendberufshilfe und drei der Arbeitsagentur, die auf Vermittlungen auf Lehr- oder Arbeitsstelle spezialisiert sind. "Auch Straßensozialarbeiter kommen regelmäßig bei uns vorbei", nennt Heiligenthal einen wichtigen Aspekt. Denn viele der 100 Jugendliche haben keinen Schulabschluss, stammen aus schwierigen Familienverhältnissen und sind "relativ schnell frustriert", verdeutlicht die Bereichsleiterin die Lage.

Die direkte Einbeziehung der Sozialarbeiter ist deswegen so wichtig, weil diese besser als beispielsweise Arbeitsvermittler mit den Jugendlichen Drogen- und Schuldenprobleme besprechen können. Sie halten auch kurzen Draht zum Haus des Jugendrechts, wenn ein Heranwachsender bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

"Wir wollen erreichen, dass möglichst kein junger Mensch auf dem Weg von der Schule in den Beruf verloren geht", nennt die Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Jeanette Pandza, das Ziel. Trotz einer bisher engen Zusammenarbeit sei dies bei einigen Jugendlichen "auf dem Weg zwischen den Institutionen" der Fall gewesen. Gemeinsame Planungen würden nun besser abgestimmt.

"Früher dauerte die Wartezeit für einen Termin bei der städtischen Jugendförderung ein halbes Jahr, mittlerweile geht es binnen zwei Tagen", sieht Heiligenthal eine deutliche Verbesserung. Mehrkosten durch das Gemeinschaftsprojekt fielen weder bei der Stadt noch bei der Arbeitsagentur an. "Es war nur eine Umorganisation", so die Auskunft bei beiden Partnern. Das Institut für Sozialpädagogische Forschung (ism), das bereits Jugendberufsagenturen in Mainz und Kaiserslautern förderte, unterstützte auch die Ludwigshafener Einrichtung. Sie bereitete die Mitarbeiter in zehn Workshops auf ihre Aufgaben vor.

Die Agentur will sich zunächst intensiv um 100 Jugendliche mit Wohnsitz in Ludwigshafen kümmern. Zum Vergleich: Bei der Arbeitsagentur sind derzeit 834 junge Leute als erwerbslos gemeldet. Hölscher geht davon aus, dass die neue Einrichtung wachsen werde. "Wir werden möglicherweise die Zusammenarbeit mit Schulen verstärken und können auch unsere Räume in der Berliner Straße noch erweitern." ott