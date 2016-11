OB-Wahl 2017: Peter Uebel tritt für die CDU an

Der 52-jährige Internist Peter Uebel hatte die Entscheidung lange überlegt, bevor er seine Kandidatur gestern erläuterte. © Schrott

Für den 52-jährigen Internisten sprachen sich einstimmig der Kreisvorstand und der 60-köpfige Kreisparteiausschuss aus, erklärte gestern Vorsitzender Ernst Merkel. "Uebel steht für ein modernes Ludwigshafen, ohne die Schwachen der Gesellschaft aus den Augen zu verlieren", begründete Merkel die Wahl. Oberbürgermeisterin Eva Lohse (60) hatte aus familiären Gründen auf eine dritte Amtszeit verzichtet.

"Das Amt des Oberbürgermeisters stand nicht im Fokus meiner Lebensplanung. Deshalb hat es mich kalt erwischt, als ich Ende vergangenen Jahres gefragt wurde, ob ich mir eine OB-Kandidatur vorstellen könne, wenn die Amtsinhaberin verzichten würde", bekannte Uebel. Zunächst habe er sich um eine Nachfolgelösung für seine Patienten bemüht und im Sommer eine Regelung dafür gefunden. "Bei einem Wahlsieg werde ich die Praxis Ende 2017 in gute Hände übergeben", sagte der geschäftsführende Arzt im "Haus der Gesundheit" in der Leininger Straße.

""Ich habe großen Respekt vor dem Amt des Oberbürgermeisters", sagte Uebel. Deshalb sei er der Partei dankbar, dass sie ihm so viel Zeit für eine Entscheidung gelassen habe. Den Bürgern will der Fraktionsvize keinen "ewigen Wahlkampf zumuten". Zumal er davon ausgehe, dass er durch seine Tätigkeit als sozialpolischer Sprecher der CDU und viele berufliche und soziale Projekte in Ludwigshafen bekannt sei.

Grob skizzierte er seine inhaltlichen Schwerpunkte. Uebel nannte den Bau und die Finanzierung der neuen Stadtstraße, die Weiterentwicklung der Innenstadt und den Ausbau der Kitas. Auch die Themen Sozialstruktur, Sauberkeit und Sicherheit liegen ihm am Herzen. Bürgernähe bezeichnete der 52-Jährige als eine seiner zentralen Aufgaben. Deshalb setze er auf Gespräche in den Stadtteilen. "Generell möchte ich die moderne Stadtentwicklung, die Eva Lohse geprägt hat, fortentwickeln", sagte der 52-Jährige. Das Wahlprogramm werde er bei der offiziellen Nominierung vorstellen.

Lohse bezeichnete ihn als einen der profiliertesten und angesehensten Sozialpolitiker in Ludwigshafen. Er kenne die Menschen und deren Probleme, auch über seine Tätigkeit als Mediziner. "Uebel hat immer den Blick auf die großen Zusammenhänge", ergänzte Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Der CDU-Vorsitzende sieht die Partei jetzt in einer Aufbruchsstimmung, nachdem eine "Delle" durch den Verzicht Lohses auf eine weitere Kandidatur erkennbar gewesen sei. "Wir sind überzeugt davon, dass Uebel gewinnen kann", zeigte sich Merkel zuversichtlich. "Es ist ein respektabler Kandidat, es wird ein interessanter Wahlkampf", meinte SPD-Chef David Schneider.

Für die OB-Wahl, die vermutlich mit der Bundestagswahl zusammengelegt wird, hatte die SPD bereits im September die Europaabgeordnete Jutta Steinruck (54) nominiert. Die Grünen und die FDP verzichten auf eigene Kandidaten. Die Linken, FWG und AfD haben sich noch nicht entschieden. ott