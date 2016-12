Metropol-Projekt verzögert sich

So soll das 17-stöckige Metropol-Hochhaus am Berliner Platz aussehen.

Städtebau in Ludwigshafen:

Die Feinplanung für den 70 Millionen Euro teuren Geschäfts-, Büro- und Wohnkomplex sei noch nicht abgeschlossen, sagt Projektleiter Ernst Hennrich vom Investor Timon Bauregie auf "MM"-Anfrage. Zudem dauert der Abbruch des unterirdischen Bunkers am Berliner Platz länger als gedacht. "Wir rechnen nun mit einem Beginn des Neubaus Ende 2017", sagt Hennrich. Dies wäre etwa ein halbes Jahr später als bislang geplant.

Der Bunker sollte ursprünglich in diesen Tagen beseitigt sein, nun wird es wohl bis Februar dauern. Ein spezieller Bohrmeißel sei längere Zeit nicht verfügbar gewesen, begründet der Projektleiter die Verzögerung. 3200 Tonnen Beton des Bunkers werden seit August auch mit Schnursägen und hydraulischem Pressverfahren abgebrochen.

Zudem sind planerisch noch Fragen offen, etwa zur genauen Gestaltung des Gebäudes. "Wenn wir jetzt etwa festschreiben, dass es eine Metallfassade geben soll, wir das Material aber später ändern wollten, geht es nicht mehr. Denn bei einem vorhabenbezogenen Erschließungsplan müssen vorab viele Details feststehen", sagt Hennrich. "Wir arbeiten noch am Mietermix und an der Frage, wie die Sperrung der Bismarckstraße während der Bauphase verkürzt werden kann."

Beigeordneter Klaus Dillinger bestätigt, dass die Pläne bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan relativ detailliert sein müssen. "Erst wenn diese vorliegen, kann der Stadtrat darüber beraten. Der nächstmögliche Termin ist im Februar", erläutert der Dezernent die zeitliche Perspektive. Danach werden die Pläne offengelegt. Im Sommer 2017 könnte der Stadtrat den Bebauungsplan verabschieden.

Am Montag wird indes das Metropol-Projekt nur kurz Thema im Kommunalparlament sein. Die Grünen wollen eine Online-Petition einbringen, die eine Bebauung des Berliner Platzes mit einem 67 Meter hohen Gebäude ablehnt. 170 Bürger haben den Appell unterschrieben, sagt Grünen-Vorstandssprecher Raik Dreher. Bereits im Oktober hatte die Partei eine Online-Befragung gestartet, an der sich 580 Personen beteiligten. 67 Prozent sprachen sich damals dafür aus, dass der Berliner Platz eine offene Freifläche werden soll. Nur 15 Prozent befürworteten den Neubau in der vorgeschlagenen Höhe. 18 Prozent plädierten für eine Bebauung, die ähnlich hoch sei wie die Umgebung.

Die Grünen kritisieren, dass das Nutzungskonzept für das Hochhaus weiter unklar sei. Als Grund für die erneute Verzögerung vermutet Dreher, dass die Nachfrage nicht so groß sei wie vom Investor angegeben.

Hennrich hält diesen Eindruck für falsch. "Es gibt viel Interesse von potenziellen Nutzern für alle Bereiche, obwohl wir noch keine Werbung für das Projekt machen." Als Ankermieter für den Einzelhandelsbereich seien weiterhin ein Lebensmittel- und ein Drogeriemarkt vorgesehen. "Zudem ist das Thema Hotel noch nicht ganz abgehakt." Das ist schon etwas überraschend, denn das Unternehmen B & B hatte im Oktober ein Hotel eröffnet - und die Moxy-Gruppe baut am Rheinufer ein weiteres mit 186 Betten. ott