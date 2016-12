Hochschule-Kita soll bis Ende 2017 fertig sein

"Es läuft reibungslos, wir sind im Zeitplan", freut sich Andreas Schülke, Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz, über den Baufortschritt an der Ernst-Boehe-Straße. Er geht davon aus, dass bis Ende 2017 den Studierenden und Mitarbeitern der Hochschule 30 Plätze für eine Kinderbetreuung zur Verfügung stehen.

Sein Vorstoß, in dem Neubau gleich eine weitere Gruppe mit 15 Plätzen aufzunehmen, blieb jedoch erfolglos. "Die Stadtverwaltung hatte keinen Bedarf dafür gesehen, sondern will lieber die wohnortnahe Versorgung von Kitaplätzen in den Stadtteilen verbessern", berichtete Schülke.

Zumal eine Umfrage in benachbarten Unternehmen wie beispielsweise dem Technologiezentrum keine große Resonanz für eine dritte Gruppe gebracht habe. "Viele Mitarbeiter in den Firmen sind zwar grundsätzlich an einer Kinderbetreuung in der Nähe interessiert, haben aber keinen Bedarf in dieser Altersgruppe", berichtete der Geschäftsführer des Studierendenwerks. Bei der Größe des Außengeländes wurde hingegen eine spätere Kita-Erweiterung um eine dritte Gruppe bereits berücksichtigt.

Alle Fragen wie etwa zu den genauen Öffnungszeiten sind aber bislang nicht geklärt. Die Antworten hängen vom Ergebnis der noch laufenden Gespräche mit der Stadt über eine Beteiligung an den Sach- und Personalkosten ab. Mit 30 Plätzen wird es auf jeden Fall die zweitgrößte Kita einer Hochschule sein, die das Studierendenwerk betreut. Zum Vergleich: In Landau werden 57 Plätze angeboten, in Worms sind es nur 25 und in Germersheim 20.

Mehrfach hatte sich der Kita-Neubau wegen der Altlasten auf dem Gelände verzögert. Der Grund war nach Angaben des Landesbetriebs Liegenschaften und Baubetrauung (LBB) ein "komplexer Abstimmungsbedarf". Im Erdreich wurden neben Hausmüll und Bauschutt auch Schlacke, Teerreste und Schwermetalle gefunden. Etwa ein Drittel der insgesamt 6200 Tonnen Abfälle müssen auf einer Deponie entsorgt werden.

Für die Autofahrer hatte das Kitaprojekt erhebliche Auswirkungen: Seit Herbst sind deshalb rund 300 Parkplätze weggefallen. In den vergangenen Tagen reduzierte sich die Zahl der Stellplätze weiter. Grund: Der LBB bereitet eine zweite Baustelle vor. Dabei sollen die Altlasten auf dem angrenzenden Areal für den 50 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau entsorgt werden.

Größere Parkplatzprobleme gab es nach Angaben der Hochschule bislang nicht. Sie hatte im Oktober nicht nur eine Ausweichfläche mit 250 Stellplätzen in der Nähe der Bahngleise angemietet, sondern auch eine kostenpflichtige Parkfläche hinter dem Postbank-Gebäude. "Dort sind derzeit noch 17 Stellplätze frei", sagte Hochschulsprecherin Elena Wassmann.

Unklar bleibt, wann der Erweiterungsbau neben der Kita beginnt. "Die zur Genehmigung eingereichten Unterlagen werden noch geprüft", sagte eine LBB-Sprecherin. Erst danach sei ein detaillierter Zeitplan möglich.

Zur Erinnerung: Nach einer früheren Auskunft sollte der Neubau bis 2020 fertig sein. Aber bereits mehrfach wurden angekündigte Terminprognosen verschoben. ott