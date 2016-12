Mundenheim: Ammoniak-Unfall wirkt nach

Die Eisbahn in Mundenheim war am 25. Oktober in die Schlagzeilen geraten, weil Ammoniak aus einem Leck in der Kühlanlage austrat. Mittlerweile ist das Eisstadion wieder gut besucht.

Ludwigshafen. Das Mädchen rauscht im Liegen Richtung Bande, dann gibt es einen Schlag. "Toll gemacht", sagt Rüdiger Arlt und schaut dem Jungen, der hinter der Aktion steckt, mit ernster Miene ins Gesicht. "Ich? Was hab' ich gemacht?" sagt der vielleicht 14-Jährige, als habe man ihn gerade grundlos beleidigt. "Die hat mich doch mit Schneebällen beworfen!" Arlt winkt ab: "Ja, klar. Du bist ein Guter."

Szenen wie diese erlebt Arlt auf der Schlittschuhbahn in Mundenheim ständig. Als Vorsitzender des Eis- und Rollsportclubs Ludwigshafen ist er auch für den Betrieb des Eisstadions verantwortlich. Um kurz nach halb fünf drehen an diesem Nachmittag zwischen 200 und 250 Läufer ihre Runden auf dem Oval, das am Rande des Sportparks Südwest direkt an der Saarlandstraße liegt. "Nachmittags kommen vor allem Familien. Am Abend wechselt das komplett. Dann ist Disko-Eislaufen und wir haben es fast nur noch mit Halbwüchsigen zu tun", erklärt Brigitte Janeschitz. Seit 16 Jahren arbeitet sie im Stadion, mal an der Kasse, mal als Aufsicht, "je nachdem, was anfällt".

Leck in der Kühlanlage

Mit dem Benehmen der Besucher ist sie an und für sich einverstanden. "Manchmal gibt es Beschwerden, weil einer zum Beispiel quer durch den Strom fährt, aber insgesamt ist das alles in Ordnung." Es sei denn, es kommen wie an einem Abend bis zu 900 "Halbwüchsige" und bringen Alkohol und Drogen mit. Dann bestellt Arlt einen Security-Service. "Schließlich geht es darum, Sport zu treiben. Deswegen ist auch Rauchen nur am Kiosk erlaubt." Daran hielten sich auch die allermeisten.

Wirklich aus den Fugen geriet die Eisbahnwelt bisher nur am 25. Oktober dieses Jahres. Da bekam Arlt um kurz nach halb vier eine Alarmmeldung aufs Handy: Ammoniak-Austritt im Stadion. Bei Wiederinbetriebnahme der Kühlanlage - das Stadion sollte eine Woche später öffnen - war ein Leck aufgetreten, durch welches das giftige und explosive Gas, das als Kühlmittel dient, entwich. Es folgte ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr samt Warnmeldungen für die Bevölkerung. Das Leck war nach eineinhalb Stunden abgedichtet - die Folgen aber spürt der Eisclub noch heute.

Über Wochen zogen sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei, Reparaturarbeiten, Prüfungen und die Erstellung eines umfassenden Gutachtens. Derzeit liegt das schadhafte Rohr bei der Materialprüfungsstelle in Darmstadt. "Wir wissen immer noch nicht, warum es zu dem Schaden kam", sagt Arlt. Mittlerweile ist die Anlage wieder in Normalbetrieb, seit dem 5. Dezember wird wieder Schlittschuh gelaufen - und der Ammoniak-Unfall wirkt noch immer nach.

Auf rund 15 000 Euro schätzt Arlt die Einbußen, die der Verein durch die Schließung hinnehmen musste. Und die ihn empfindlich treffen, weil er einen Großteil der laufenden Kosten mit dem Stadionbetrieb deckt, unter anderem die Unterhaltung diverser Schüler-, Junioren- und Senioren-Eishockey-Teams. Wahrscheinlich müsse man einige der fürs nächste Jahr geplanten Investitionen aufschieben. "Der Betrieb des Stadions", sagt Arlt, "ist aber nicht gefährdet." Dabei reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Auf der kleineren der beiden Bahnen lassen fortdauernde Probleme mit der Kühlanlage keine Eisproduktion zu, so dass dem Club eine wichtige Einnahmequelle vorerst wegbricht.

Öffentliche Aufmerksamkeit

Neben der finanziellen Seite ist für Arlt das Image der Anlage eine andere, genauso bedeutsame Baustelle. "Die Leute haben das natürlich gelesen und erfahren dann im Internet auch viel Quatsch", sagt der Vereinsvorsitzende und erinnert an die Eishalle in Viernheim, die unter anderem wegen eines fast identischen Vorfalls und seiner Folgen habe schließen müssen. Auf der anderen Seite, hofft Arlt, könne die öffentliche Aufmerksamkeit womöglich etwas Gutes bewirkt haben. Der normalerweise schleppende Anlauf bei den Besuchern sei dieses Jahr ausgeblieben. Wie zur Bestätigung kommt eine Mutter mit ihren beiden Söhnen und sagt mit Blick auf die Eisfläche: "Heute ist aber voll, was?"

Alicia packt derweil zusammen. Wie oft sie ins Stadion kommt? "Regelmäßig, auch diesen Winter schon mehrmals", sagt die Zwölfjährige aus Limburgerhof. Von dem Zwischenfall Ende Oktober habe sie gehört, aber deswegen keine Bedenken gehabt. Volker aus Mutterstadt sieht das genauso. "Das war für uns kein Thema, absolut nicht. Ich würde es ja auch riechen", sagt der Familienvater, der mit Tochter Jana (12) und deren Freundin Chiara (11) unterwegs ist. Die Mädchen hatten Spaß und wollen wiederkommen.

