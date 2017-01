Posttunnel bleibt Hängepartie

Erneut Brandanschläge neben Bahngleisen

Rhein-Neckar. Erneut hat es zwei Brandanschläge auf Kabelschächte neben Bahngleisen in der Region gegeben. Am Montag steckten bislang unbekannte Täter Kabelschächte an Banstrecken im südpfälzischen Jockgrim und in Altlußheim in Brand. Dies bestätigten die Polizei Karlsruhe und die Bahn auf Anfrage. [mehr]