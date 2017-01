Ausblick 2017: Filmfestival auf Herbst verschoben

Alle Bilder anzeigen Besuchermagnete sind seit langem das Filmfestival auf der Parkinsel (großes Bild von 2015) und das Stadtfest (Foto aus dem Vorjahr). Der Nachfolger für Oberbürgermeisterin Eva Lohse wird voraussichtlich im Herbst gewählt. © Tröster/Rittelmann/Blüthner

Auch an den großen Festen ändert sich nichts, wenngleich das Filmfestival auf der Parkinsel wegen Hochwassergefahr vom Frühsommer auf September verschoben wird. Die weitreichendste Entscheidung des Jahres fällt wohl im Herbst: Bei der Oberbürgermeister-Wahl wird der Nachfolger von Eva Lohse (CDU) gewählt.

Im Folgenden ein Überblick über wichtige Entscheidungen, Projekte und Feste.

Filmfestival: Nach leidvollen Erfahrungen mit Hochwasser in den Vorjahren wird das für Juni geplante Festival auf September verschoben. 2013 musste der Standort wegen des hohen Rhein-Pegels verlegt werden, 2016 wurde das Festgelände fast überflutet. Das Konzept mit guten Filmen und lauschigem Ambiente im Stadtpark kommt gleichwohl prächtig an: Im Vorjahr wurden 112 000 Besucher gezählt.

Stadtfest: Zum 25. Mal wird das "SpektakuLUm" in der Innenstadt gefeiert. Ob es wegen des Jubiläums spezielle Aktionen gibt, ist offen. "Wir sind in Gesprächen mit Sponsoren", lautet die Auskunft beim Organisator Lukom. Unklar ist auch, inwieweit Ende Juni der Platz der Deutschen Einheit wegen der Hotel-Baustelle genutzt werden kann. Es bleibt aber beim dreitägigen Programm mit viel Musik und Sport. An der Festmeile beteiligt sich wieder die BASF, die in den Vorjahren Musikstars wie Lena präsentierte.

Oberbürgermeister-Wahl: Nach dem Verzicht von Eva Lohse auf eine dritte Kandidatur wird der Chefsessel im Rathaus für acht Jahre neu besetzt. Für die SPD geht die Europaabgeordnete Jutta Steinruck ins Rennen, die CDU nominiert Fraktionsvize Peter Uebel. Ob es zu einem Zweikampf kommt, ist offen. Grüne, FDP und Alfa verzichten auf eigene Kandidaten. FWG, Linke und AfD überlegen indes noch. Der Wahltermin wird wohl mit der Bundestagswahl zusammengelegt - allein aus Kostengründen.

Bundestagswahl: Mit Maria Böhmer, die 2013 das Direktmandat im Wahlkreis 208 gewann, verzichtet eine weitere prominente CDU-Politikerin auf eine erneute Kandidatur. Für die Union tritt Fraktionschef Torbjörn Kartes an. Die SPD nominiert Doris Barnett, die seit 1994 im Bundestag sitzt. Zudem kandidieren FDP-Fraktionschef Thomas Schell, Grünen-Sprecher Raik Dreher und Christiane Christen, AfD-Landesvorstandsmitglied.

Polizeipräsidium: Über den Neubau-Standort wollte das Land eigentlich schon 2016 entscheiden, nun soll es in den nächsten Monaten Klarheit geben. Nachdem zunächst eine Brachfläche an der Hafenstraße favorisiert wurde, hat mittlerweile offensichtlich das Halberg-Gelände an der Rheinallee bessere Chancen.

Innenstadt: Verzögert hat sich auch das Projekt Metropol-Hochhaus am Berliner Platz. Jüngste Prognose: Investor Timon will im Herbst den Startschuss für den 70 Millionen Euro teuren Geschäfts-, Büro- und Wohnkomplex geben.

Schulen/Kitas: Schwerpunkte bei den Schulsanierungen sind die Gesamtschule Oggersheim (3 Millionen) und das Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum (2,5 Millionen). 20 Millionen Euro fließen in den Kita-Ausbau. Die größten Projekte sind die Kita Ebertpark und der Neubau in der Gneisenaustraße.

Straßen: Die Sanierung der Brunckstraße soll im Februar beendet sein, die Arbeiten in der Lagerhausstraße im April. Die Erneuerung der Hochstraße Süd ist ab Jahresende geplant - und erst wenn auf dieser Ausweichstrecke alles fertig ist, soll das Großprojekt Hochstraße Nord beginnen. ott