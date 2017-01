Rhein-Galerie wird ab Frühjahr modernisiert

Modernes Farbkonzept, verbesserte Orientierung und andere Sitzmöbel lauten dabei die Stichworte, sagt ein Sprecher der Hamburger ECE-Zentrale auf "MM"-Anfrage. Eine "ganz neue Optik mit einem Hafenflair" soll die Außenterrasse erhalten. Für die Modernisierung will das Unternehmen insgesamt rund fünf Millionen Euro bis Anfang 2018 investieren. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Weitere Neuerung: An der Rhein-Galerie sollen zwei Schiffsanleger gebaut werden - und nicht einer wie bislang angekündigt.

In regelmäßigen Abständen nehme die ECE Modernisierungen in ihren Einkaufszentren vor, begründet der Sprecher die Investition, die er als "Refurbishment" bezeichnet. Damit würden die Center auf dem neuesten Stand gehalten, so dass sie "den Kundenwünschen nach hoher Aufenthaltsqualität und attraktiver Atmosphäre" entsprechen.

"Wir sind mit der Entwicklung der Rhein-Galerie zufrieden, wollen aber die Frequenz verbessern", ergänzt Center-Manager Christoph Keimes. Er räumt ein, dass frühere Prognosen bislang nicht erreicht wurden, weist aber darauf hin, dass Frequenz nicht gleich Umsatz sei. Nach Unternehmensangaben kommen im Durchschnitt täglich 14 152 Besucher in das Einkaufszentrum. Bei der Eröffnung hatte hingegen die ECE noch eine tägliche Frequenz von 25 000 Besuchern erwartet.

Wegen der Modernisierung werden laut ECE keine Centerbereiche gesperrt. Zumal statische Veränderungen am Gebäude nicht geplant seien. "Alle Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb." Einen Mieterwechsel im Einkaufszentrum gebe es im Zuge der Maßnahmen nicht, versichert der Betreiber. Zwei leerstehende Ladenflächen würden in nächster Zeit wieder vermietet.

Bereits in den nächsten Wochen sollen die Modernisierungsarbeiten an der Außenterrasse beginnen. Dort soll zunächst der Bodenbelag entfernt werden. Allerdings sind diese Arbeiten bei frostiger Witterung nicht möglich.

Ab Frühjahr plant die ECE eine "umfassende Erneuerung" des Gastronomiebereichs ("Food Court"). Dazu zählen ein attraktives Designkonzept und neues Mobiliar, so der Pressesprecher. Er verweist darauf, dass sich gerade im Bereich Essen in den vergangenen zehn Jahren viel getan habe. Nähere Angaben zur Neugestaltung macht er indes nicht. Auch zum angestrebten Hafen-Flair der Außenterrasse nennt die ECE noch keine Details, weil die Pläne in der Feinabstimmung seien.

In der zweigeschossigen Ladenstraße werden loungeartige Sitzgruppen eingerichtet und einzelne Centerbereiche durch unterschiedliche Farbgestaltung klar voneinander abgegrenzt. Zudem will die ECE die Beschilderung zum Parkhaus verbessern. Bis zum Jahresende soll der wesentliche Teil der Verschönerungsmaßnahmen beendet sein. Arbeiten an der Außenfassade folgen bis Frühjahr 2018.

Bereits seit mehr als einem Jahr plant indes das schweizerische Unternehmen River Advice einen Schiffsanleger an der Rhein-Galerie - nun sollen es zwei werden. "Der Bedarf ist groß. Der Markt der Flusskreuzfahrtschiffe wächst in Europa jährlich um 15 bis 20 Schiffe", begründet Pressesprecher Fred Stoffel die Planaufstockung. River Advice rechnet damit, dass die Genehmigung für die neuen Steiger im Frühjahr vorliege. Bis zum Sommer könnten dann die Anleger für die bis zu 135 Meter langen Flusskreuzfahrtschiffe betriebsbereit sein.

An der Rentabilität der Steiger hegt Stoffel keine Zweifel: Touristen aus den USA und anderen Überseeländern entdecken vermehrt die Flussreisen in Mitteleuropa. Die Hafenbetriebe verfolgen hingegen ein anderes Ziel mit ihrem Anleger: Dort sollen Veranstaltungsschiffe und kleine Ausflugsboote festmachen. ott