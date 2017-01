Ebertpark: Laufaktion auf neuer Joggingstrecke

Schon viele Teilnehmer haben sich gemeldet, an der Vorbereitung beteiligen sich einige Sportvereine, freut sich Kraus. Beim "Parklauf" soll zugleich eine drei Kilometer lange Joggingstrecke im Ebertpark ausgewiesen werden.

Viele Läufer nutzen bereits jetzt die weitläufige Grünanlage in Friesenheim, künftig können sie auch auf einem beleuchteten Weg ihre Runden drehen. Die ausgewiesene Joggingstrecke führt vom Weiher im Süden des Parks bis zur Wendemarke an der Sternstraße. Die Stadtverwaltung erneuerte bereits die Beleuchtung in diesem Bereich. In den nächsten Wochen wird sie den Weg zwischen Weiher und Tiergehege neu pflastern und damit Holperstellen beseitigen.

Beim Parklauf können die Teilnehmer bei mehreren Wettbewerben zwischen 14 und 17 Uhr ihre Fitness zu Beginn der Laufsaison überprüfen, erläutert Kraus. Für Bambini ist indes eine kurze Strecke vorgesehen. "Bei einem guten Zuspruch soll die Veranstaltung zur Dauereinrichtung werden", betont die Geschäftsführerin des Vereins.

"Durchweg zufrieden" ist sie auch mit der Resonanz auf die kostenlosen Konzerte und Lesungen des Förderkreises im Vorjahr - mit insgesamt mehr als 6500 Besuchern. Im Mai beginnt wieder die Reihe "Parkpoeten", bei der Schriftsteller ihre Werke in der Konzertmuschel vortragen. "Nur im September bieten wir keine Lesung mehr an, weil es abends schnell frisch und ungemütlich wird", merkt Kraus an.

Ebenfalls ab Mai lockt wieder ein breites Konzertangebot - ohne Eintritt. Pop- und Rockgruppen spielen freitags unter dem Titel "Parkkultur". Sonntags treten unter dem Motto "Schöne Töne" Chöre, Handharmonikaclubs und Bigbands im lauschigen Ambiente der Konzertmuschel auf.

Umfangreiche Vorbereitungen laufen für das große Familienfest am 2. September, das der Verein alle Jahre ausrichtet. Zehn Vereine beteiligen sich am "Sommer im Park" mit Musik, Tanz, Theater und einem "kulinarischen Dorf", erläutert die Geschäftsführerin das Konzept. Für Mitmach- und sportliche Schnupperaktionen werden voraussichtlich auch Hockey-, Boule- und Tennisvereine sorgen.

Ein großes Projekt, die Erneuerung des Quellgartens, kann indes der Förderverein weiterhin aus finanziellen Gründen nicht angehen. "Mit vielen kleineren Maßnahmen wollen wir den Park aber schrittweise attraktiver machen", sagt Kraus.

Dazu zählen Führungen durch die Grünanlage, die auf einem ehemaligen Altrheinarm-Gelände entstand. Franz Stalla leitet die ornithologischen Streifzüge, Werner Appel erläutert die historische Entwicklung des Ebertparks und Olga Menges stellt die Pflanzenwelt vor. Kraus: "Manchmal kommen 50 Besucher zu einer Führung, das ist fast schon zuviel. Es zeigt aber auch, wie groß das Interesse am Ebertpark ist." ott