Fernwärme: Ausbau in Friesenheim und Süd

30 Zentimeter dicke Rohre werden für Haupttrassen der Fernwärme verlegt. In der Valentin-Bauer-Straße (Bild) lag der Ausbau-Schwerpunkt 2015.

Beim Fernwärmeausbau haben die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in diesem Jahr einiges vor. Schwerpunkte sind der Stadtteil Süd und Friesenheim, sagt TWL-Bereichsleiter Zoltan Meszaros auf "MM"-Anfrage. Mit 20 Einzelprojekten werde das Netz um drei auf 70 Kilometer erweitert. Für 3,5 Millionen Euro werden unter anderem die Christian-Weiß-Siedlung, die neue Hochschulkita und weitere Bereiche des Brunckviertels angeschlossen.

Die mit 700 Meter längste Neubautrasse für 2017 legen die TWL in der Kopernikusstraße. Dies war eigentlich schon im Vorjahr vorgesehen. Die Arbeiten wurden aber wegen der Sanierung der Brunckstraße verschoben, da die Kopernikusstraße als Ausweichstrecke offen bleiben musste. Zehn Monate lang wird sie zur Baustelle - von der Sternstraße bis zum Bastenhorstweg.

Mit der neuen Trasse will der städtische Energieversorger nicht nur Wohngebiete im Bereich der Luitpoldstraße mit Fernwärme versorgen, sondern auch Sportanlagen am Willersinn. "Wir sind zuversichtlich, dass die Anlage des BASF-Tennisclubs in absehbarer Zeit ans Netz kommt", sagt Meszaros. Im Blick haben die TWL zudem den Anschluss des Willersinn-Freibades - "auch wenn dies noch etwas dauert."

Im Brunckviertel werden indes neue Leitungen im Frühjahr verlegt. Damit werden Haushalte im Bereich Rheinfeld-/Ruthen- und Eschenbachstraße mit Fernwärme versorgt. Nur kleine Erweiterungen sind hingegen im Hemshof (Hartmannstraße) vorgesehen. Auch für die Innenstadt steht lediglich ein 100 Meter langer Abschnitt in der Bürgermeister-Kutterer-Straße ab Juli auf dem Plan. Meszaros: "Damit schließen wir die Netzverdichtung im Hemshof und der Innenstadt ab."

Größere Vorhaben stehen hingegen im Stadtteil Süd an: Neue Trassen führen zu den Neubauten der Christian-Weiß-Siedlung an der Saarlandstraße sowie zu den Wohnblocks in der Richard-Dehmel-Straße. Auf der anderen Seite der Bahnstrecke wird eine Leitung zur Hochschul-Kita gebaut. Wann das Hauptgebäude der Hochschule mit Fernwärme versorgt wird, ist indes offen.

Unklar bleibt auch, wann die TWL eine neue Haupttrasse durch den Posttunnel am Hauptbahnhof legen können. "Ein Baubeginn ist nicht absehbar, obwohl die Planungen schon seit Monaten fertig sind. Die beiden Genehmigungsverfahren unter der Federführung der Deutschen Bahn laufen noch", erläutert Meszaros den Stand des Verfahrens. Mit dieser Trasse soll der Ring der Fernwärmeversorgung zwischen den Stadtteilen West und Süd geschlossen werden.

Erwünschter Nebeneffekt: Mit diesem Projekt wird gleichzeitig die Öffnung der vor 13 Jahren geschlossenen Verbindung für Fußgänger erreicht - worauf Hochschüler und Berufsschüler hoffen. Auch wenn die Genehmigungen bald vorliegen sollten, ist nicht mit einer raschen Öffnung des Posttunnels zu rechnen. Die TWL gehen von einer Bauzeit von sechs Monaten für die 300 Meter lange Strecke aus.

Erst für die nächsten Jahre ist ein Netzausbau in Richtung Oggersheim-West vorgesehen. Auch wenn die Fernwärmepreise im Sommer 2016 erhöht wurden, hegt Meszaros keine Zweifel am langfristigen Vorteil dieses Energieträgers. "Wenn man alle Kosten inklusive Instandhaltung und Wartung berechnet, ist Fernwärme im Vergleich zu anderen Brennstoffen eine sehr kostengünstige Lösung." ott