Innenstadt: Büros und Praxen statt Geschäfte

Verhangene Schaufensterfronten gibt es viele in der Bismackstraße. Die leerstehenden Flächen sollen nach dem Willen der Verwaltung verstärkt für die Dienstleistungen genutzt werden.

Dies sieht ein Konzept für den Bereich südlich der Bahnhofstraße vor. Den Strukturwandel will die Verwaltung mit einem Landesprojekt zum "Experimentellen Wohnungs- und Städtebau" entwickeln. Einstimmig billigte der Bau- und Grundstücksausschuss am Montag das 120 000 Euro teure Vorhaben. Der Startschuss soll im ersten Halbjahr fallen. "Das Land unterstützt das Projekt", ergänzte Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Das Finanzministerium habe eine Förderquote von 65 Prozent in Aussicht gestellt.

Zuvor war das auf zwei Jahre angelegte Vorhaben auch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) besprochen und modifiziert worden. Eine Arbeitsgruppe aus der Verwaltung, Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und Lukom wird es begleiten. Bevor das Projekt startet, sollen mehrere Büros "zur Abgabe eines detaillierten Angebots mit Kostenschätzung" aufgefordert werden. Den Auftrag will die Stadt im März vergeben.

Dabei geht es nicht nur um die Umnutzung von Erdgeschossflächen für Dienstleistungen. Zudem soll allgemein das innerstädtische Wohnen gestärkt werden. Davon würden vor allem Haushalte mit mittleren Einkommen profitieren, darunter Familien und Studenten. Für diese Zielgruppen sollen passende Wohnformen entwickelt werden. Nähere Angaben machte die Verwaltung dazu nicht.

"Es gab schon viele Gutachten zum Thema. Wir wissen, was zu tun ist und wie schwierig die Umsetzung ist", sagte Udo Scheuermann (SPD). Die Verwaltung müsse sich "mit aller Energie" dem Thema widmen. "Die Planungen sollen zu Lösungen eskalieren", drängte auch Peter Uebel (CDU) auf baldige Fortschritte. Bei der geplanten Neunutzung dürfe es keine Denkverbote geben. Einhellig forderten die Fraktionen einen Zwischenbericht nach sechs Monaten.

Die Absicht, Leerstände vermehrt für Dienstleistungen zu nutzen, ist indes nicht neu. Bereits vor zwei Jahren hatten es die Büros CIMA GmbH (Köln) und (GIU) in Saarbrücken vorgeschlagen, die den Auftrag für ein Innenstadt-Management erhielten. Demnach sollten die mittleren Bereiche der Bismarck- und Ludwigstraße mehr für Büros und Arztpraxen genutzt werden. In anderen Bereichen müsse hingegen das Einzelhandelsprofil erhalten und geschärft werden.

Einstimmig billigte der Ausschuss auch die Kostensteigerung für den Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau um 220 000 Euro auf 1,04 Millionen Euro. Hauptgrund sind laut Baudezernent Klaus Dillinger "ungewöhnlich umfangreiche Anforderungen der technischen Aufsichtsbehörde". Bislang habe die Stadt Vorgaben von der Behörde in Baden-Württemberg erhalten. Weil diese überlastet gewesen sei, habe es die hessische Behörde übernommen. Diese habe detaillierte statische Berechnungen auch für Masten, Fahrgastunterstände und Spritzschutz verlangt. "Das war noch nie so. Bislang hatten wir bei ähnlichen Projekten drei Einzelgenehmigungen, diesmal waren es 15", ergänzte ein RNV-Sprecher. ott