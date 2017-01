Messplatz wird wieder Parkplatz

Zwei Leichtbauhallen, in denen Flüchtlinge seit Herbst 2015 untergebracht waren, wurden bereits demontiert. Derzeit werden der Pflasterbelag ausgebessert und der Bauzaun abgebaut. Die dritte Halle bleibt auf dem Messplatz als Reserve und für Unterrichtszwecke. Daher werden nicht alle der ursprünglich 600 Stellplätze zur Verfügung stehen. Ab Februar ist laut Lukom auch wieder vermehrt das Kurzzeitparken an der Jaegerstraße möglich. Dort hatten monatelang Dauerparker Vorrang, die vom Messplatz weichen mussten.

Deutlich verschärfen wird sich die Situation aber in wenigen Jahren. Wegen des Abrisses der Hochstraße Nord, der ab Ende 2019 geplant ist, fallen Messplatz und Parkplatz Jaegerstraße voraussichtlich weg - sie dienen dann als Baustelleneinrichtung. Auch wegen eines zweiten Großprojekts in der Innenstadt, dem geplanten Metropol-Hochhaus am Berliner Platz, gibt die Stadt ein Parkraumkonzept in Auftrag - für Kosten von 197 000 Euro.

Ein Ingenieurbüro soll den Bedarf für die Innenstadt, den Hemshof und den Stadtteil Süd feststellen und Lösungsmöglichkeiten vorschlagen. Die Ergebnisse sollen bis Herbst vorliegen, sagte Ordnungsdezernent Dieter Feid (SPD). Potenzielle Standorte für neue Parkflächen oder -häuser in der Innenstadt hat die Verwaltung nach eigenen Angaben noch nicht im Blickfeld.

Bei einer Gegenstimme der FDP billigte der Bau- und Grundstücksausschuss den Auftrag für ein neues Konzept. "Wir wollen zwar angesichts des Hochstraßen-Projekts generell den öffentlichen Nahverkehr stärken und die Autos weitgehend aus der Innenstadt heraushalten. Dennoch bleibt das Thema Parken sehr wichtig", sagte Udo Scheuermann (SPD). Der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU) wies darauf hin, dass es bereits jetzt große Probleme in den hoch verdichteten Wohnbezirken gebe. "Wir warten schon jahrelang auf ein Parkkonzept."

Ähnliches berichtete Ortsvorsteher-Kollege Antonio Priolo (SPD) aus der Nördlichen Innenstadt. "In vielen Familien nimmt die Zahl der Autos zu. Weil die Stellplatzsuche immer schwieriger wird, parken manche auf dem Bürgersteig." In einigen Straßenzügen haben Anwohner bereits Unterschriften gesammelt, um auf die prekäre Parkplatzsituation hinzuweisen. Priolo: "Die Bürger erwarten Antworten."

FDP-Fraktionsvorsitzender Thomas Schell hält hingegen die Aufstellung eines Stellplatzkonzepts für verfrüht. Denn beim Abriss der Hochstraße Nord gebe es noch viele Unklarheiten. Die Stadt müsse zuerst für eine Planungs- und Finanzierungssicherheit sorgen. "Wir müssen zunächst wissen, wie hoch die Entschädigungssumme für den Teilabriss des Rathaus-Centers ist und welche Ersatzflächen das Einkaufszentrum braucht. Erst in einem zweiten Schritt sollte das neue Parkkonzept aufgestellt werden."

"Der Abriss der Hochstraße wird auf jeden Fall kommen, unabhängig von den finanziellen Regelungen mit dem Center-Betreiber. Deshalb brauchen wir die Parkplatzstudie", entgegnete Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU).

FWG-Fraktionschef Rainer Metz sieht auch in Friesenheim und der Gartenstadt Bedarf für ein solches Konzept. Dies habe die Verwaltung bereits vorgesehen, sagte Feid. Entsprechende Vorschläge sollen im nächsten Jahr auch für die Stadtteile vorliegen. ott