Das war wieder einmal ein Knaller: Die britische Formation 10cc, die ihre größten Erfolge in den 1970er Jahren feierte, riss beim BASF-Kellerleifest die 7500 Besucher von Beginn an mit und sorgte für ausgelassene Stimmung im Publikum. Auf dem Parkplatz an der Anilinstraße überzeugte die Band mit kreativen Songs und stilistischer Vielfalt. Rhythmische, fein nuancierte Arrangements, mal zum Lauschen, mal zum Mitswingen und Mittanzen - kein Klangbrei, sondern gut abgestimmter Sound.

Bandleader Graham Gouldman bewies eindrucksvoll, dass man in der Rockmusik auch mit 70 Jahren locker ans Mikrofon treten kann. Bei "I'm Not In Love" nahmen sich zahlreiche Pärchen liebevoll in die Arme und bezeugten so, dass der Songtitel für sie nicht zutrifft. Und bei den quirligen Reggae-Klängen von "Dreadlock Holiday" fühlten sich viele wie im karibischen Urlaub.

"Ich habe bereits mit sieben Jahren mit der Musik begonnen und mit elf Jahren meine erste Gitarre bekommen", erzählte Gouldman vor dem Konzert dem "MM". Später in den 1960er Jahren habe er angefangen, Songs für verschiedene Gruppen zu schreiben, Welthits wie etwa für "Herman's Hermits" ("No Milk Today"), die "Hollies" ("Bus Stop") oder die Yardbirds ("Heart Full Of Soul", "For Your Love"). Bei letztgenannter Band spielten damals Musiker wie Jeff Beck, Keith Relf, Jimmy Page oder Eric Clapton.

Für Beck schrieb Gouldman den Song "Tallyman. "Anfang der 1970er Jahre formte ich mit anderen Leuten 10cc", erzählte er. "Bei dem Projekt 10cc arbeiteten wir zunächst einmal zwei Jahre im Studio und fungierten als Begleitband für andere Gruppen", sagte Gouldman. Dann aber kamen die ersten eigenen Alben, die bekannten Hits.

"Da werden Jugenderinnerungen wach, 10cc ist Gänsehaut-Musik", schwärmte Michael aus Mannheim. "Man sah den Musikern die Spielfreude an, die Tempowechsel der Songs haben mir sehr imponiert." Petra aus Friesenheim meinte: "Das war Top-Qualität." Auch ihr Mann Frank war zufrieden. "Das war echt Klasse. Ich komme seit sechs Jahren zum Kellereifest. Das ist bei uns ein fester Termin im Kalender."

Pfalzrocker gewinnen

Am Freitag hatte das Fest mit den Bands "T.I.M.C" sowie "Me And The Heat" vor 6500 Besuchern begonnen. Am Samstag zeigten beim Bandwettstreit sechs Gruppen gute Darbietungen, am Ende gewannen die Pfalzrocker "Fine Rip" den Publikums- sowie den Jury-Preis.

"Ich wollte als Jugendlicher selbst Musiker werden. Zwischen Abitur und Studium habe ich es zwei Jahre lang ausprobiert und neben dem Beruf bei der BASF 20 Jahre lang in Bands gespielt" sagte Werksleiter Uwe Liebelt. " Es ist toll, was die Mitarbeiterbands heute auf der Bühne des Kellereifests gezeigt haben. Es hat wirklich gegroovt." cmh