1200 Gäste im Pfalzbau erwartet

Ludwigshafen. Für Oberbürgermeisterin Eva Lohse wird es der letzte Neujahrsempfang ihrer 16-jährigen Amtszeit sein, am Programmablauf ändert sich aber nichts. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Andreas Henning umrahmt mit beschwingter Musik das Treffen am Mittwoch, 11. Januar, 18 Uhr, im Pfalzbau. Dabei erwartet die Verwaltung rund 1200 Gäste, wie der städtische Repräsentationschef Marcel Jurkat gestern auf Anfrage erklärte.

Im Wahljahr 2017 hat sich die gesamte Politprominenz der Stadt angesagt. Auch viele Wirtschaftsvertreter wie Südzucker-Chef Wolfgang Heer und die Präsidentin der Handwerkskammer der Pfalz, Brigitte Mannert, werden kommen. Wer die BASF vertreten wird, ist laut Jurkat indes noch offen. In ihrer 30-minütigen Rede wird Lohse ihre Schwerpunkte für die Stadt im kommenden Jahr darlegen. Nach dem offiziellen, eineinhalbstündigen Programm können sich die Gäste bei 6000 herzhaften Gebäckstücken und 1000 süßen Teilchen stärken.

Auftakt in Rheingönheim

Bereits am Freitag, 6. Januar, startet der Reigen der Neujahrsempfänge in den Stadtteilen. Den Auftakt macht die Rheingönheimer Ortsvorsteherin Julia Appel. Sie lädt um 18 Uhr in die Halle der TG Frei Heil (Hoher Weg), ihre Maudacher Kollegin Rita Augustin-Funck am selben Tag um 19.30 Uhr in den Hetterich-Saal (Grünstadter Straße).

Die Oggersheimer Ortsvorsteherin Barbara Baur richtet am Samstag, 7. Januar, einen Empfang um 11 Uhr in der Festhalle (Niedererdstraße) aus. Das Treffen für die Südliche Innenstadt mit Ortsvorsteher Christoph Heller beginnt am Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr, im Kulturzentrum "dasHaus" (Bahnhofstraße). Das wohl umfangreichste Programm von zweieinhalb Stunden Dauer erwartet die Besucher am selben Tag ab 15 Uhr im Bürgersaal Nord (Hemshofstraße) beim Empfang von Antonio Priolo für die Nördliche Innenstadt - mit Guggemusik, Farweschlucker-Darbietungen und Linseneintopf zum Abschluss.

Der Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel lädt am Samstag, 14. Januar, 19 Uhr, in die TSG-Halle, Eschenbachstraße. Tags darauf stehen gleich vier Empfänge an: In Ruchheim lädt Heike Scharfenberger um 11 Uhr ins Gemeinschaftshaus (Schlossstraße), in Mundenheim Anke Simon um 14 Uhr ins Franz-Siegel-Haus (Wegelnburgstraße). Um 15 Uhr folgen die Veranstaltungen mit dem Oppauer Ortsvorsteher Udo Scheuermann im Bürgerhaus Oppau (Rosenthalstraße) und mit seinem Gartenstadter Kollegen Klaus Schneider im Hans-Bardens-Haus (Kallstadter Straße).